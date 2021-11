Serán empresarios aliados estratégicos para recuperar la economía en Guanajuato

Ante los recortes presupuestales del Gobierno Federal a Guanajuato, los empresarios proponen ser aliados estratégicos del Gobierno del Estado para recuperar la economía y fomentar el desarrollo social, comentó Luis Gerardo García González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y Héctor Rodríguez Velázquez de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) León, mismos que aplaudieron que se haya incrementado hasta 6% el recurso fiscal 2022, en comparación con 2021.

González García explicó para El Sol de León, que la iniciativa privada está dispuesta a cuidar la obra social para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses, pese a que se tengan que solicitar préstamos para aportar mayor rendimiento en impuestos y salarios dignos a los trabajadores, todo con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y riqueza en la entidad.

“Nunca hay dinero suficiente y nosotros los empresarios nos hemos metido muy fuerte con la cooperación del impuesto que a partir del año que entra va a tener el 0.7 más de recursos de lo que vamos a pagar por las nóminas, que estábamos pagando un 2.3 y a partir del año entrante empezará a cobrar el 3 por ciento”, mencionó.

Agregó que así como el Gobierno Federal ha recortado presupuesto a Guanajuato, también los empresarios no han sido apoyados por la Federación y entienden que tienen que sumar esfuerzos para que no se apague la economía del estado, sobre todo el recurso para los organismos que no promueven al estado de forma internacional, como lo es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (Cofoce).

“Nosotros nos sumamos al recorte, pero también no podemos ir apagando la economía del estado, porque si apagamos la economía del estado todavía habrá más falta de recursos, sino apoyamos al organismos como Cofoce, algunas que se dedican a la promoción del estado, o se invierte en proyectos que realmente generen un ingreso importante, vamos a ver que la economía va más chica en el estado”, comentó.

González García comentó que el tema de promoción es muy importante para continuar con la atracción de inversiones, para seguir generando empleos, mejorar el tema de educación y formación laboral, entre otros modelos de desarrollo.

El presidente de Coparmex León celebró que el presupuesto para el próximo año en Guanajuato haya tenido un incremento del 6 por ciento en la entidad, siendo reflejo de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno del Estado, al realizar ajustes eficientes en el gasto público.

“Lo vemos positivo porque es el resultado de ser eficientes, de hacer ahorros de recortar entonces esta situación pues generó que se voltearon a ver y a revisar ciertos espacios en el Gobierno del Estado, que con estos ajustes está generando ese ahorro, que ayuda a sumar a lo que ya nos había dado el Gobierno Federal, que de todas maneras aunque hubo un incremento, se quedaba corto”, explicó.

Agregó que todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Guanajuato ayuda a confiar en que los proyectos que se tienen en marcha se podrán desarrollar, así como los 91 programas presupuestarios en materia de educación, salud, seguridad, economía, desarrollo, infraestructura, entre otros.

Para el próximo año Guanajuato tendrá 92 mil 669.6 millones de pesos, es decir 5 mil 244.2 millones de pesos más que lo ejercido en 2021, siendo un incremento real del 6 por ciento para el ejercicio 2022.

De los recursos señalados, 53 mil millones de pesos serán destinados a proyectos productivos en Educación, Salud y Seguridad, mientras que del Paquete Presupuestal 17 mil 041 millones de pesos serán repartidos a los 46 municipios y 10 mil 183 millones de pesos serán para poderes y organismos autónomos.

También se consideran 91 programas presupuestarios en todo el estado, para los cuales mil 611 millones de pesos serán destinados al Desarrollo Humano y Social, mil 300 millones de pesos para Seguridad y Paz Social, mil 172 millones de pesos en proyectos de economía social, 689 millones para educación de calidad en todos los niveles educativos.