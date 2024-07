Será obligatorio: motociclistas deberán circular por la derecha en León

León, Gto.- El Ayuntamiento de León analiza la posibilidad de obligar a los motociclistas a circular por el carril de la extrema derecha o baja velocidad en esta reforma del Reglamento de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de León; además, se busca prohibir atravesar entre automóviles, aun y cuando estén detenidos durante una luz roja en un semáforo, esto con la finalidad de reducir accidentes.

El síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, propuso modificar el párrafo III del artículo 105 del reglamento de Policía y Vialidad, asegurando que el estado de Guanajuato encabeza la lista de las entidades con mayor número de accidentes de tránsito; con corte del 30 de abril del 2024, ya se supera las 580 mil unidades accidentadas, de las cuales 136 mil pertenecían al municipio de León.

El reglamento de Policía y Vialidad para esta ciudad señala que, en el artículo que se piensa modificar, indica que “circular al centro preferentemente del carril de extrema derecha de la vía sobre la que se transite y nunca en forma paralela con otros vehículos del mismo carril”.

La propuesta sería la siguiente: “Circular en el carril derecho de la vía sobre la que transite, y nunca en forma paralela con otros vehículos del mismo carril”. La sanción por incumplimiento no se modifica aplicando una fracción de dos a tres UMA, como se contempla actualmente.

Asimismo, el secretario de Ayuntamiento, Roberto Mario Enriquez Carrillo, dijo que esta iniciativa está en periodo de consulta, de momento se encuentra realizando mesas de análisis para saber si es factible o no.

“Por ahora, los clubes de motociclistas han solicitado al Ayuntamiento este tipo de peticiones para atenderlos, nosotros tenemos toda la apertura, una iniciativa mientras más opiniones tenga y más consultas se hagan queda más fortalecida”, indicó el secretario.

Cuando las iniciativas expiden un nuevo reglamento, trae más amplitud en el análisis, es decir, cuando la propuesta trae una reforma de determinados artículos se ciñe a estos artículos que van a modificar.

“Si en la mesa de análisis sale un tema a incorporar que no venía de cualquier manera se puede complementar se sumarían opiniones de Desarrollo Urbano”, aseguró.

Organización Editorial Mexicana se dio a la tarea de buscar elementos de la Policía Vial para saber su opinión debido a que nadie conoce la ciudad mejor que ellos. De acuerdo con los servidores públicos, algunos que incluso llevan más de 10 años en la corporación, esta iniciativa ya existía; sin embargo, fue modificada, ya que aumentaron los accidentes, debido a que los automovilistas que circulaban por el carril central y al girar a la derecha, se justificaban diciendo que tenían “un punto ciego” y no veían circular a los motociclistas.

"Yo no lo veo factible esta iniciativa, ya que en el carril derecho regularmente hay carros estacionados, entonces, al circular por este carril y estar ocupado, te obliga a salirte de tu carril y se corre el peligro, mientras que al circular por el carril central, los vehículos que van a dar vuelta hacia la derecha o izquierda no interrumpen la circulación, igual que los automovilistas y del mismo modo el motociclista no corre el riesgo que el automovilista se cruce de repente con la excusa de que no los vi”, opinaron.

Y agregaron: “En años pasados ya existía esta norma, la modificaron al reglamento porque hubo bastante accidentes, debido a que los automovilistas al girar a la derecha desde el carril central se justificaban diciendo que no se veía porque hay un punto ciego. El reglamento pasado, antes de que fuera un vial, estaba especificado bien, pero cuando hicieron la modificación la quitaron”, concluyeron.

De lo anterior, no se tuvo respuesta del síndico si se daría prioridad solamente a algunas vialidades, ya que a decir de algunos motociclistas y Policía Vial, hay tramos que son utilizadas como estacionamientos y que cuentan con permiso así como ciclovías.

Cabe mencionar que el gobierno de la Ciudad de México anunció en el 2022 que también habrá modificaciones en el reglamento de tránsito con la finalidad de reducir accidentes en motocicleta, los vehículos motorizados de dos ruedas tendrán algunas nuevas reglas que cumplir, incluyendo la prohibición de circular por vías rápidas dependiendo del modelo.