Señala CROC a la CTM por accidente de planta de Sapal

León, Gto.- Jorge Hernández Campos, coordinador general de la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina (CROC) en el estado de Guanajuato, puso en entredicho el trabajo de la comisiones de seguridad e higiene de la CTM, que pudo ser una de la condicionante en los sucesos registrados el pasado viernes 13 de noviembre y que costó la vida de cinco trabajadores que laboraban en zona de desbaste o de lodos de la planta tratadora de Sapal.

“No solo se enlutaron las cinco familias de los trabajadores, fueron las familias de todos los que ahí trabajan y demandan justicia y que se aclare el tema'', señaló el coordinador general de CROC.

Continuó diciendo, a nosotros se acercaron trabajadores operativos que denunciaron la falta de equipo especializado para cumplir sus labores pues se les ha dotado de botas de grado alimenticio y no para el manejo de solventes, además de la simulación de contratación que se lleva y para lo cual mostraron recibos una empresa de la ciudad de Toluca que paga los sueldos, detalló el dirigente sindical.

“Es lamentable que por la complacencia y negligencia de las autoridades, que el pasado viernes 13 de noviembre se enlutaron muchas familias leonesas no solo cinco todas las familias de los trabajadores de Sapal mi pregunta es cuantos más quieren que mueran, para tomar medidas en el sentido que la autoridad y sin son los dirigentes de los sindicatos que deben de tener", cuestionó.

LAS ACCIONES

Hernández Campos envió un mensaje a los trabajadores sindicalizados del organismo operador, “la CROC no los va a dejar solos, llegaremos a las instancias laborales que se tiene que llegar, vamos a estar en lucha con los trabajadores de sapal no los vamos a dejar solos, la prudencia queda para otros tiempos, hoy los trabajadores necesitan resultados y se alguna manera demandar la productiva de los funcionarios municipales porque para eso se les paga y si no pueden que renuncien”.

Del acercamiento del equipo jurídico de la CROC y del acompañamiento en el emplazamiento se llevará ante las autoridades laborales ose la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para demandar la firma de titularidad, como lo han solicitado trabajadores inconformes.

SUSPICACIAS

La investigación está en curso lo que se ve no se pregunta, desde luego que hay presunción de corrupción, yo no soy el indicado de resolver el tema porque para las autoridades ese es el trabajo que tiene que hacer. Finalmente tratan de ocultar si es un tema de interés público por qué no dar a conocer los avances se limitan a que estamos desarrollando una investigación que solo ellos saben.

Lo sucedido es solo el resultado de la forma de operación que ha tenido el organismo operador del agua, según denuncia de los trabajadores, ellos demandaban la intervención para una demanda de titularidad de parte de todos hacia CTM por el contrato colectivo laboral y la principal causa son las condiciones laborales en la que hombres y mujeres realizan su trabajo.

Finalizó, “si la muerte de los trabajadores es por una negligencia, la contraloría debe de agilizar su función si es que quiere llegar al fondo del asunto y dar prioridad a este tema que lesiona a las familias.