Semáforo rojo en Navidad y en Año Nuevo, inminente

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Durante Navidad y Año Nuevo, Guanajuato estará en semáforo rojo.

Así lo advirtió el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que del análisis de la tendencia y de los datos de contagios que se han tenido en los últimos días, el regreso al semáforo rojo es inminente, aunque señaló que esto de cierta manera es necesario para que la gente vuelva a sus casas, disminuyan los contagios y poder tener un inicio de año con menos casos activos y personas hospitalizadas a causa de la Covid-19.

“Se ve esta tendencia muy cerca de un retroceso al semáforo rojo, justo para el cierre del año con lo que eso implicaría".

“Creo que a esto es a lo que vamos a llegar, probablemente, nosotros en esta semana tendremos pláticas con alcaldes, con todas las persona que participan en el Comité Estatal de Seguridad en Salud (…) con empresarios y ojalá esto pueda ser posible, de tal manera para que eso nos ayude para que en el mes de enero podamos estar con menos casos, con una tasa de transmisión menor y además podamos iniciar mejor el año que viene”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato durante su participación diaria en la televisión estatal TV4, donde anuncia la evolución de la pandemia de Covid-19 en la entidad.

Daniel Díaz Martínez dijo que en sólo 15 días de diciembre ya se rebasó la cantidad de personas hospitalizadas que había en julio, el mes con la mayor cantidad de casos e transmisión del virus, por lo que señaló que de darse el semáforo rojo, que incluso podría ser anunciado el próximo viernes, estaría vigente para las dos últimas semanas del año.

“Ojalá que estos 15 días que nos quedan de este año pudiéramos hacer un esfuerzo extraordinario para resguardarnos y creo que la tendencia del semáforo y el análisis de la información nos llevará sin duda a un retroceso y las personas sí puedan colaborar en este sentido, que no vayan a hacer compras de último momento, saturen los centros comerciales, sigan habiendo niños en la calle, sin cubrebocas, como si los niños no se infectaran, entonces hay que tener mucho cuidado con esto y que la ciudadanía haga conciencia y que no nos expongamos de manera innecesaria”.

El Secretario de Salud de Guanajuato comentó que si no se toman acciones que permitan disminuir los contagios con una menor movilidad de personas, las afectaciones a negocios se prolongarían todavía de dos a tres meses más, por lo que es necesaria la estrategia que permita que las personas no estén en la calle y el virus deje de circulan tan rápidamente como hasta ahora.

Guanajuato ya cumplió nueve meses desde que se detectaron los dos primeros casos de Covid-19 en el estado, que se trató de dos personas originarias de León y quienes adquirieron el virus en el extranjero y hasta el momento la pandemia ha dejado 75 mil 274 personas contagiadas en esos meses y cuatro mil 852 personas que han perdido la vida por el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19.