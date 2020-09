Según encuesta 64% irían a un evento masivo con precauciones

León, Gto.- Según una encuesta realizada entre guanajuatenses, 64 % está de acuerdo en que se lleven a cabo eventos masivos y acudirían pero respetando las indicaciones y recomendaciones de salud.

El más reciente estudio de opinión de Inmersa Marketing Group, mostró que pese a la disposición a asistir a eventos masivos, el 72% considera un acierto la realización del Festival Internacional del Globo de manera virtual.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Niegan transporte público a ocho mil sin cubreboca

El 94% de los encuestados afirmó haber asistido al menos una vez al FIG, pero el 44% dijo desconocer que este año no será presencial, sino que se transmitirá en línea y por TV. Sin embargo 57% tiene la intención de ver las transmisiones, la mayoría -un 58%-, con su familia.

Del resto, la negativa tiene que ver en un 36% porque no se disfruta igual; un 32% dijo que no le interesa; el 17% por ser muy temprano; el 9% dijo no tener tiempo, y el 6% por la lentitud del Internet.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Suma León otros dos decesos por Covid-19

El sentimiento que genera el hecho de que este año se realice bajo este formato virtual, es en 57% de enojo y tristeza; el 26% de sorpresa e indiferencia, y el 17% de alivio y felicidad. Para la próxima edición 2021 del FIG, el 44% de los encuestados manifestaron preferir un formato híbrido, el 42% opta por que sea presencial y el 14% virtual.

Se preguntó a los encuestados si estarían dispuestos a ser los primeros en recibir la vacuna que llegue a México para prevenir Covid-19, a lo que el 62% respondió en sentido positivo.

La encuesta realizada por Inmersa Marketing Group se aplicó del 10 al 14 de septiembre, con una muestra de 380 casos, con un nivel de confianza de 95%. El 68 % de los encuestados fueron mujeres.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Semáforo amarillo, hasta octubre: SSG

El 72% de los que respondieron pertenecen a un rango de edad de entre 18 y 25 años; el 15% entre 26 a 35 años; el 9% de 36 a 45; el 3% de 46 a 55 años y el 1% mayor a 55 años. El 83% declararon estar solteros. El 63% cuenta con estudios universitarios; el 26% con bachillerato; el 6% con posgrado; 6% con carrera técnica y el 1% con secundaria.