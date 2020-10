Seguiremos encendiendo motores para conquistar el futuro; Diego Sinhue

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La Feria de Hannover vuelve a hacer historia, pues ahora por primera ocasión en sus 70 años de realización fue llevada a cabo de manera virtual, con lo cual se posiciona no sólo como la feria industrial más importante del mundo, sino también la más vanguardista hasta ahora.

Bern Rhode, director de la Hannover Fairs México, dijo que la pandemia de Covid-19 obligó a adelantar casi una década la forma de trabajar a nivel mundial y esto se logró en sólo unos meses, por lo que era necesario que la Feria de Hannover se adaptara a esta nueva realidad, además de que también era momento de aplicar y utilizar todos los conocimientos y productos tecnológicos promovidos en esta feria industrial, para mostrar la relevancia de apostarle a l ciencia, tecnología e innovación, porque el futuro llegó antes de lo esperado.

La Industrial Transformation México no sólo se presenta ahora como la feria líder de la Industria 4.0 en América Latina, sino que también nos sumamos al grupo de pioneros, en especial en el sector de ferias y exposiciones, a través de nuestra plataforma virtual con tecnología inversiva de 360 grados (…) porque el futuro llegó antes.

Diego Sihue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que con eventos como la Industrial Transformation México se demuestra que el estado no está equivocado en que lo importante es invertir en ciencia, tecnología e innovación, que lo que el mundo está demandando ahora no es personal dedicado a la manufactura, que también lo tiene Guanajuato, sino a la mentefactura, para diseñar todos los dispositivos que serán usados en el futuro inmediato para no sólo comunicarse con ellos, sino para trabajar, producir alimentos, equipamiento médico, vehículos y es algo en lo que la entidad está encarrilada.

Además, dijo que la Feria de Hannover y la Reunión Anual de Industriales lo que harán es mostrar a Guanajuato como un estado pro business, lo cual hará que la recuperación económica sea más pronto para este estado que no ha dejado de crecer ni siquiera en pandemia.

“Seguiremos encendiendo los motores para conquistar el futuro, estamos listos para escribir nuevas historias de éxito”, señaló.

La Industria Transformation México será del 28 al 30 de octubre y la sede virtual de este evento es el Poliforum de León, en Guanajuato, el cual fue recreado digitalmente, donde se puede navegar como si se estuviera dentro del recinto.

