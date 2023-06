Sector empresarial de León no acudirá a los eventos de la 4T de este jueves

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, dijo que no fueron invitados a los eventos que tiene programados el grupo de la Cuarta Transformación de Guanajuato en la ciudad zapatera el jueves próximo.

Aseguró que lo que necesita el empresariado es hablar de manera directa con las autoridades más que con los aspirantes a algún puesto de elección popular para las elecciones del 2024, pues hay mucha “palabrería”.

“Yo en lo personal no estoy invitado, cuando era secretario de Gobierno es muy importante estar ahí, ahorita en su tema de Coordinador de la 4T no sé la verdad, necesitamos hablar con las autoridades más que hablar con los aspirantes o coordinadores de la 4T, pero lo que sí necesitamos son resultados, se habla mucho, hay mucha palabrería”, dijo.

Además, hizo un llamado a los políticos y políticas de los diferentes partidos como Morena y el PAN a que actúen con coherencia, pues dijo que parecía que algunos de los eventos que se realizan en Guanajuato tienen tintes electorales, mientras que los nacionales se están adelantando a las campañas.

En este sentido comentó que para muchos de ellos no hay piso parejo, pues algunos ya arrancaron incluso hasta con permiso.

“No hay piso parejo, ellos ya están empezando una campaña que tenía que empezar dentro de muchos meses y esos se están proyectando ya con permiso a hacer una candidatura que habría que sujetarse a las reglas del juego”, agregó.

Añadió que el recurso que se paga de impuestos no se ve reflejado en las estrategias del gobierno federal de salud y seguridad por mencionar algunas y que no se trata sólo de dar apoyos.

“Lo que sí sabemos es que hemos pagado mucho de impuestos, que han quitado muchos fideicomisos, que ha quitado muchas cosas para mejorar y vemos quejas por todos lados y que no se está creciendo el presupuesto como Dios manda, no lo vemos en educación, no lo vemos en seguridad, no lo vemos en salud, hay que enfocarnos más al tema de la transparencia de los recursos que nada más se vaya a dar apoyos”, concluyó.