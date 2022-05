Sector aeronáutico y aeroespacial debe incluir nuevas tecnologías

En las empresas del Clúster Aeroespacial se deben incluir las nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, Big data, blockchain, a fin de desarrollarlas y cuando llegue la competencia tener un camino recorrido, comentó el presidente del Clúster Aeroespacial del Bajío, Óscar Augusto Rodríguez Yáñez

Compartió que tener las nuevas tecnologías, representa una ventaja competitiva porque al ser micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), esto les da la flexibilidad de adaptarse y tomar nuevas oportunidades.

En cuestión de manufactura informó que es muy importante incursionar en las nuevas tecnologías como robótica y automatización, tecnología aditiva, “a eso le tenemos que apostar en Guanajuato porque va muy ligado al tema de la Mentefactura, se tienen que desarrollar estas capacidades y ese talento”.

Respecto al talento consideró que todavía hay una brecha y se debe avanzar, por lo que trabajan con la Secretaría de Educación de Guanajuato, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IDEA GTO) para el tema de desarrollo e innovación, con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) con el tema de la exportación y con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) para empujar la industria local y cómo ayudar a atraer inversiones.

Buscarán alianzas con empresas y empresarios que realmente detonen el crecimiento que se proyecta para este año, el Clúster tenía 13 miembros y creció 16, pero terminarán con el año con al menos cuatro miembros más.

Altos estándares de calidad y ética

Por otro lado aseguró que el desarrollo de la proveeduría para las Original Equipment Manufacturer (OEM) es muy caro para las mismas, “en mi caso que somos proveedores de Boeing, desde el principio me llevó de la mano para poderme desarrollar y crecer, así como me exige también me cuida”.

Adelantó que muchas veces es tal la necesidad que les cuesta mucho trabajo desarrollar más proveedores, porque es muy complicado encontrarlos.

“Hay empresas que están buscando paquetes de proveeduría de millones de dólares, pero las dejamos pasar, porque necesitamos mayor músculo de empresarios locales que le quieran apostar a esto”, indicó.

Destacó que la industria es de bajo volumen pero alta mezcla, mientras que la automotriz es lo opuesto, “aquí no te van a pedir miles de piezas, sólo cientos si bien te va, hay algunas oportunidades donde tal vez te puedan pedir 100 piezas al año, pero el valor agregado de estas piezas es mucho más complejo al igual que de ensambles, subensambles, accesorios, el nivel de calidad y el estándar es mucho más alto”.

Ahora atraerán oportunidades de negocio del extranjero a México, pero cuando estos inversionistas identifican el sector donde quieren desarrollar la proveeduría en una región, no sólo buscan metalmecánica, también el tema textil, pieles, desarrollo y diseño.

En su caso, la empresa Optimen desarrolla software especializados para antes, durante y después del vuelo, por ejemplo para control de uso del combustible, emisiones de CO2, sistemas de analística de datos para el control y generación de indicadores de desempeño de las operaciones aéreas, controles de insumos aeroportuarios.

“Uno de nuestros principales clientes es Boeing en su sector Boeing Digital Aviation, donde ayudamos a configurar estos cerebros que ellos tienen y básicamente los metemos en toda Latinoamérica”, continúo.

Reconoció que aunque en el 2020 cuando se entró en pandemia, se cayó hasta 96% el tráfico aéreo en el mundo y sólo quedaron aspectos esenciales, en 2021 comenzó a retomarse y este año las proyecciones de las grandes OEM como Boeing, Embraer, Airbus, para la industria estiman crecer.