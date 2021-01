El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, anunció esta tarde mediante sus redes sociales que resultó positivo a la prueba Covid-19.

En su mensaje vía Twitter dijo que sólo tiene ligeros síntomas, pero que continuará trabajando desde su aislamiento los temas de seguridad.