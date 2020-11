Secretario de Salud de Guanajuato da positivo a Covid-19

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, anunció que dio positivo a Covid-19 e informó que a pesar de ser asintomático, permanecerá aislado.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Díaz Martínez informó que tras someterse a la prueba para detectar la Covid-19, ésta arrojó resultado positivo. Por ello aprovechó para exhortar a la población guanajuatense a extremar las medidas sanitarias y no bajar la guardia.

Esta noche anuncio en vivo por #Tv4 que soy positivo al virus #SARSCoV2, soy asintomático y me encuentro en perfecto estado de salud. Hago una invitación a los y las guanajuatenses a extremar las medidas sanitarias, ya que nadie está exento de esta enfermedad. — Dr. Daniel Díaz (@DrDanielDiazGto) November 26, 2020

Se trata del segundo funcionario del gabinete estatal que da positivo al virus SARS-CoV2 en esta semana, pues también el Secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, también anunció que resultó contagiado de coronavirus.

En sólo dos días, Guanajuato ha tenido más de dos mil 100 nuevos contagios y 84 personas fallecidas a causa de la Covid-19.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reiteró el llamado a usar cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial, no hacer reuniones, evitar aglomeraciones en lugares cerrados, no saludar de beso ni de mano y de ser posible no salir de casa, si no es estrictamente necesario.