Secretaría del Migrante, al margen de la protesta

Estará la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI), al margen del movimiento “Un día sin inmigrantes” (A Day Without Immigrants), ya que podría afectar la economía de Estados Unidos comentó para El Sol de León, Juan Hernández titular de la dependencia, quien dijo respetarán toda acción social que realicen los guanajuatenses en dicho país en favor de los Derechos Humanos.

“Vamos a ver si sí tiene éxito o no en esta ocasión, acá nosotros desde México sabemos que es un poco difícil apoyar una acción que probablemente podría potencialmente dañar la economía de Estados Unidos, por otro lado sabemos que es un interés que están haciendo por los Derechos Humanos como ellos le llaman y por una Reforma Migratoria Integral”, explicó.

“Un día sin inmigrantes” es un movimiento social para las personas que viven en los Estados Unidos sin documentación legal, surgió a través de redes sociales y consiste en que los migrantes de diferentes países, dejen sus labores el 14 de febrero, no trabajar, no llevar a sus hijos a la escuela y no comprar, para de esa manera exigir una Reforma Migratoria, que les ayude a tener garantías de Derechos Humanos.

Juan Hernández, dijo que desde las redes sociales varios guanajuatenses que radican en los Estados Unidos han comentado que están a favor del movimiento y que desde la SMEI respetan esa fuerza social, ya que también comprenden que la situación migratoria no es tan sencilla, al contrario es un proceso difícil.

“Creo que podemos decir que todo lo que sea a favor de los Derechos Humanos, todas las acciones que nuestros líderes han estado moviendo para mejorar las vidas de los migrantes, pues apoyamos nuevamente su espíritu y no podemos aprobar o rechazar la acción”, mencionó.

Recordó que hubo una película sobre un movimiento similar que sucedió hace más de 10 años, en el que sí hubo respuesta de los inmigrantes que vivían en el país vecino, pero que no tuvo gran éxito, ya que las personas tuvieron miedo de participar y de perder sus fuentes de empleo.

“Esto de “Un día sin inmigrantes”, inclusive hay una película sobre el día sin inmigrantes, se trató de llevar a cabo hace más de una década y sí hubo en aquél momento miles y miles de personas que participaron, aunque no fue un gran éxito, lo que sí es cierto es que en general los líderes migrantes en Estados Unidos, incluyendo los guanajuatenses, han estado pidiendo una reforma migratoria integral desde hace tiempo”, dijo.

La solicitud de una Reforma Migratoria no es solo desde la comunidad latina o hispana, también los líderes republicanos y demócratas en Estados Unidos han pedido que se aprueben la regulaciones que le den garantía a todas las personas que viven en su país, algo que ya había avanzado con el presidente Ronald Wilson Reagan presidente desde 1981 a 1989.

Desde que Joe Biden tomó la Casa Blanca el 20 de enero del 2021, propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin autorización que viven en los Estados Unidos, de los cuales 1.5 millones son guanajuatenses.

La propuesta de Joe Biden incluye: permiso de permanencia temporal, protección a la deportación, autorización para trabajar, autorización para viajar y licencias de conducir, además de programas de ayuda federal.

Sin embargo el mismo ha sido rechazado hasta por 3 veces desde el senado, la última vez por la parlamentaria Elizabeth Macdonough, quien rechazó la Reforma Migratoria que incluía protección temporal contra la deportación y permisos de trabajo para más de 7 millones de indocumentados.

Además la opinión del Parlamentario del Senado, el lenguaje de inmigración incluido por los líderes Demócratas en el proyecto de gastos no es enteramente un asunto presupuestario, sino más bien un cambio a las políticas de inmigración locales.

Por lo que los líderes Demócratas podrían elegir seguir el consejo del Parlamentario del Senado o también tienen la posibilidad de seguir adelante con la reforma migratoria por medio del proceso de reconciliación presupuestario siempre y cuando el Caucus Demócrata esté unido en el Senado.

Al respecto, Juan Hernández dijo que “Es algo muy difícil para todos, incluyendo para el presidente Biden, él en su campaña habló de dignificar a los migrantes, tanto a los indocumentados, también como a guanajuatenses que ya están establecidos allá, pero también dignificar a los Centroamericanos, por cierto también a los Dreamers”, finalizó.