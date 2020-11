Se vuelven a disparar los contagios de coronavirus en León

León, Gto.- Después de varios días en que se reportaron número relativamente bajos de personas contagiadas de coronavirus e incluso sin muertes por Covid-19, este miércoles León volvió a prender la alerta con 169 nuevos casos y siete defunciones.

Con estos 169 infectados, el municipio acumula 18 mil 203, de los cuales, 18 mil 165 son de transmisión comunitaria y todavía hay mil 34 en investigación, 25 menos que el martes. En cuanto a fallecimientos, León rompió la barrera de los mil 400, con mil 404. La Secretaría de Salud de Guanajuato continúa sin contar uno del 9 de noviembre.

Los decesos reportados corresponden a dos hombres y cinco mujeres. Ellos, uno de 60 años y otro de 72; ambos murieron en el Hospital General Regional No. 58 del IMSS, sin enfermedades previas.

Una mujer de 45 años, sin padecimientos perdió la vida también en el HGR No. 58 del IMSS; en el Hospital General de Zona No. 21 del IMSS murió otra de 59, con hipertensión arterial sistémica, obesidad y tabaquismo; una de 60, con obesidad y cardiopatía, en el HGR No. 58; otra de la misma edad, en el mismo nosocomio, con tabaquismo y una más de 75 años, con hipertensión arterial sistémica, EPOC y cardiopatía, en el mismo lugar.

En cuanto a pacientes recuperados, este miércoles se informó de 39 para acumular 16 mil 160. En el estado de Guanajuato, contando a los residentes de León, se reportaron 37 personas fallecidas para sumar tres mil 814.