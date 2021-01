Se vuelven a disparar las muertes de leoneses por Covid-19

León, Gto.- Con 42 decesos reportados este miércoles, el municipio de León registra otra jornada de altas cifras en víctima de Covid-19, que de acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, se presentaron desde el 22 de enero. En contagios, el informe es de 218 nuevos casos.

La última vez que se rebasó la cifra de 40 por jornada, fue el jueves de la semana pasada, con 58 muertes informadas.

De las 42 personas fallecidas, 17 son mujeres y 25 hombres. Diez leoneses no presentaban ninguna enfermedad previa: En el HGR No. 58 del IMSS murieron Una mujer de 66 años y otra de 90; en el HGZ No. 21 del IMSS, una de 54 años y otra de 85. En el HGR No. del IMSS, cinco hombres, de 66, 60, 56, 85 y 64 años y uno más, en el Hospital General de León.

El resto, 32 leoneses tenía algún padecimiento previo. Dos mujeres, de 71 y 54, murieron en el HGZ No. 21 del IMSS; dos más, de 76 y 58, en el Hospital Estatal Covid-19 y nueve en el HGR No. 58 del IMSS, de entre 54 y 85 años de edad.

De los hombres con comorbilidades, tres adultos mayores perecieron en el HGZ No. 21 del IMSS; cuatro en el Hospital General, de entre 59 y 76 años y 12, en el HGR No. 58 del IMSS: los más jóvenes de 40, 48 y 50 años.

En el estado de Guanajuato se reportaron 143 deceso, contando los de León, con lo que la entidad acumula siete mil 739 fallecidos.

En León hay 850 personas con sospecha de contagio, 52 más que el martes. Con los 218 reportados en las últimas 24 horas, ya son siete mil 534 en enero y 35 mil 560 acumulados durante la pandemia. En defunciones, con las 42 informadas este miércoles, son 646, en enero y dos mil 639, acumuladas en la pandemia.