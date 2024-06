Se van 7 funcionarios de la administración capitalina

Guanajuato, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, anunció que por lo menos siete directores, entre generales y de área, estarán dejando su cargo de manera voluntaria como parte del proceso de transición y cierre de la administración.

En entrevista, dijo que no dará los nombres de las personas sino hasta próximos días, sin embargo, resaltó que ya ha platicado con ellos y aclaró que su salida no es porque no cumplieran su función, al contrario, reconoció su trabajo y dedicación durante los tres años.

“Van a salir algunos directores de la administración municipal, les iré platicando más adelante los nombres, pero son algunas personas de la administración municipal que ya cumplieron su función, que ya fue su tiempo y estoy sumamente agradecido al trabajo que realizaron con este gobierno municipal”.

Recalcó que su salida se da como parte de los trabajos del cambio de administración, donde algunos cargos que son cercanos a su equipo de trabajo se dejan libres, por lo que dijo que serán cerca de siete movimientos.

“Son pocos, son como cuatro o cinco directores de área y uno o dos directores generales y bueno también cuando yo llegué en el 2018, el licenciado Edgar Castro, en su momento había cobrado una deuda de alguna cablera y también dejó en las arcas municipales alrededor de 8 millones de pesos disponibles para el fin de año nosotros estamos tratando de recuperar) 12 millones de pesos de ISR”.

Sobre los trabajos que realizará con la administración entrante para realizar el trámite, Alejandro Navarro dijo que la presidenta electa, Samantha Smith Gutiérrez, tendrá que ser quien de los detalles de los procesos.

Dijo que, por su lado, de momento hay dos personas atendiendo el tema y dijo que seguramente se sumarán más personas. De parte de la alcaldesa electa reiteró que tendrá que ser ella quien dé más detalles.

“Que ella ya les dé esa información son solamente dos personas de nuestro equipo y seguramente va a crecer por parte de nosotros y seguramente también por parte del equipo de la presidenta municipal electa”.

El alcalde capitalino reiteró que este mismo proceso lo hizo cuando llegó en 2018 y es con el objetivo de dejar los espacios para que se hagan las liquidaciones pertinentes, además de que la nueva administración decida contratar a su personal de confianza y estén los espacios vacíos.