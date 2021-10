Se suman mujeres en León a la industria 4.0

León, Gto.- Mujeres en León se esfuerzan diariamente por formar parte de los nuevos procesos digitales en los distintos sectores productivos, además se han unido para ser parte de los planes que tiene el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el Valle de la Mentefactura, así lo dijo Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) León.

“Yo creo que en la industria 4.0 sí hay mujeres de hecho en la Industrial Transformation México (ITM) , se tuvo un día en el que se demostró la capacidad de las mujeres, con trascendencia, con impacto y pues es el evento más importante a nivel nacional e internacional, estamos presentes desde hace 3 años consecutivos”, dijo la presidenta.

Agregó que la Hannover Messe significa mucho para las mujeres en Guanajuato, porque es la oportunidad más importante no solo para aumentar el conocimiento de la innovación, tecnología e industria 4.0, sino que también ayuda a la reactivación económica a través del turismo y servicios, sector al que ella representa.

Vargas Martín del Campo explicó también que la ITM ha sido una plataforma muy importante para Guanajuato desde su llegada a León en 2018, ya que ha impactado en la mentalidad de Guanajuato a tal grado que los planes para la entidad son el Valle de la Mentefactura.

Este año la Hannover Fairs México estableció una programa de actividades con el concepto de Sustentabilidad, educación dual y la IT mujeres, mismas en las que se revisaron los temas trascendentales en materia de sustentabilidad para la Industria 4.0, la educación de los jóvenes en un formato de teoría y práctica.

En el caso de las mujeres se tuvo en el programa la ponencia Global production languages: a commitment to the digital transformation of industry, Adtek AD-SeeS-Mate Sistema de Gestión de la Energía en tiempos de la Industria 4.0, Mujeres en la transformación digital, IT Mujeres: El poder del movimiento femenino en la Industria, IT Mujeres Energía 4.0 Iberdrola, EATON, entre otros importantes temas.