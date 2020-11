Se revindica PAN con las mujeres

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Con la asignación de mujeres candidatas a las alcaldías de León e Irapuato, de los dos municipios con mayor población en Guanajuato, el PAN se revindica y reconoce la capacidad de las militantes.

Así lo manifestó la diputada local Libia García Muñoz Ledo, quien ya manifestó su interés por ser la candidata del Partido Acción Nacional por la alcaldía de León.

En entrevista, la panista expuso que al asignar dichas alcaldías a mujeres, el panismo guanajuatense reconoce el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia en beneficio de la democracia.

Creo que es una reivindicación al trabajo que hemos hecho las mujeres en el PAN, en el PAN hay mujeres muy valiosas, no solo ahora, sino de hace mucho tiempo que han luchado pues por la democracia.

He informado al Presidente de mi partido @RomanCifuentes que he decidido NO PARTICIPAR en la elección consecutiva para seguir otro periodo como Diputada en el @CongresoGto y le he externado también mi interés en participar como aspirante a la alcaldía de mi municipio, León 1/2 — Libia García (@libiadennise) November 6, 2020

Aunque la diputada García Muñoz Ledo puede optar por la elección consecutiva en el Poder Legislativo local, señaló que de no ser designada como la candidata por la alcaldía leonesa, tampoco buscará la reelección.

Otra de las diputadas locales que también levantaron la mano por la alcaldía de León es Alejandra Gutiérrez Campos, de quien Libia Denisse dijo ser un perfil con la preparación para ir por el puesto.

“Yo reconozco en Alejandra que es una mujer con mucho liderazgo, con mucho trabajo, con mucha capacidad, por eso además me enorgullece participar en un proceso interno en que hay un mujer que ha manifestado también su interés una mujer como ella, con trayectoria”.