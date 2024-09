Se reunirá PRI Guanajuato con Libia Denisse para tocar el tema del gobierno de coalición

León, Gto. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, dijo que en próximos días la dirigencia del partido tendrá una reunión con la gobernadora electa, Libia Denisse García Muñoz Ledo, para tocar el tema del gobierno de coalición.

“La presidenta de mi partido pronto tendrá un acercamiento con ella para ver esos temas (...) No tengo entendido que la dirigencia del partido haya hecho algo, pero sí tengo entendido que está pendiente una reunión con la gobernadora electa”, comentó.

Arias Ávila comentó que si bien no se firmó un gobierno de coalición entre PRI-PAN-PRD, Libia García ha manifestado públicamente su intención de trabajar en conjunto.

“Seguramente habrá que ver, ella es producto de una coalición, seguro tendrán que ver cómo será el trabajo en conjunto, máxime que aunque no se firmó un gobierno de coalición, ella manifestó públicamente en la campaña el interés de tener un gobierno de coalición, seguramente será el tema que abordaría con la dirigencia de mi partido”, agregó.

Esto previo a que la virtual gobernadora dé a conocer la conformación de su gabinete que hasta el momento se desconoce si habrá priistas al frente de alguna dependencia estatal.

“Una aberración” reforma al PJ

Por otra parte, el legislador priista se fue en contra de la reforma al Poder Judicial y la calificó como una aberración que va a traer grandes consecuencias para México.

“Me parece que es una aberración lo que están haciendo, tal vez de manera inmediata no vamos a ver las consecuencias para el país, pero me parece que la decisión que se está tomando y que estamos en espera de que en el Senado los 43 senadores de oposición a esta reforma se mantengan y no se logre, esto sería una buena noticia para México”, dijo.