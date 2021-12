Se reúnen gobierno de Guanajuato y León con Conagua

La tarde de este miércoles se reunirán de manera formal el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos con Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para analizar el plan B y se pueda dotar de agua a la ciudad, si ponen de acuerdo en conjunto presentarán la propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se propone que el 80% del recurso sea de la Federación y un 20% del estado y el municipio de León.

Buscarán que en el proyecto tanto Conagua como las autoridades del estado y León para evitar que haya contradicciones. El funcionario federal espera que el presidente AMLO lo pueda recibir antes de que acabe el año, y si es viable el proyecto que le presentó el primer mandatario lo anunciará en enero.

“Al final como ustedes conocen al presidente todo esto no se palomea hasta que no pasa por él. Técnicamente hoy pudiera tener la palomita del proyecto, pero si no trae lana, no vuela ese proyecto, esa lana ustedes saben que en gobierno Federal si no pasa por el presidente no pasó”, explicó.

Dijo que el plan B llegó como una posible determinación que se rebotó con los técnicos de Conagua y no con los titulares, pero vieron que era viable luego de muchas reuniones de trabajo donde estuvo personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Evitan especulaciones

Tanto gobierno federal como estatal acordaron no hablar del tema para evitar las especulaciones “hasta eso se lo dije al presidente y la verdad mis respetos porque luego ya ven que su pecho no es bodega, el mío tampoco el de él menos, yo sí le dije es así y así, pero le voy a pedir un favor: no diga nada porque si no van a empezar especulaciones y si no conocen el proyecto se van a poner nerviosos y van a decir ¿cómo que por aquí? ¿Cómo que por allá? ayúdenos para que no se sepa nada, entonces no te puedo decir”, mencionó.

Comentó que el estado meterá recurso incluso el presidente le preguntó si estaban dispuestos y él gobernador le dijo que si, por lo que plantea un 20% con sistemas operadores, municipio y estado, y un 80% la federación.