Se requiere paridad de género en investigación científica

León, Gto.-“Las mujeres tenemos la capacidad para estar en cualquier área física o matemáticas, negocios, mecánica, ingeniería, automotriz y creo que muchas veces hace falta la voz y el pensamiento de nosotras y así debería ser, deben escucharse las voces de hombres y mujeres”, dijo en exclusiva para OEM Guanajuato Carmen Edith Domínguez Flores, ganadora de la “Beca de educación en óptica y fotónica 2021”, otorgada por la Sociedad Internacional de óptica y fotónica (SPIE), única mujer mexicana y otros dos hombres de las 70 becas que se dieron a nivel mundial.



La SPIE está presente en 183 países del mundo, su objetivo principal es dar difusión a la ciencia y tecnología basadas en la luz. Carmen Edith obtuvo su beca por sus contribuciones al campo de la óptica, la fotónica y campos relacionados.

Por otro lado comentó que es preocupante la violencia en cuestión de género y la dificultad que tiene la mujer para sobresalir en una cultura machista que hace pensar que las mujeres deben quedarse en casa en vez de estudiar, se debe romper esa barrera y superarse, pero se tienen que cuidar de la violencia de género en la calle, las casas, las escuela, entre otros lugares.

“Pienso que también por eso son muy pocas sobrevivientes las que quedan en doctorado; si son pocas personas las que estudian la carrera de ciencias y todavía el número es menor de las que entran a la maestría y mucho menos las que siguen el doctorado, debido a la cultura mexicana que muchas veces minimiza la presencia femenina en la ciencia”, reconoció.

Compartió que muchas mujeres no consideran que la ciencia es una opción por la falta de visibilidad femenina en estas áreas, donde hay muchas cosas interesantes y gratificantes, pero se necesita ser constantes y aguerridas, “porque a veces cuando uno entra a la carrera, en primer lugar hay más hombres que mujeres y no faltan los comentarios de que ellos pueden más y todas esas cosas la hacen a una creer que no tiene la capacidad, pero no es cierto somos igual de capaces”.



Esfuerzo, disciplina y gusto





Desde que era niña siempre ha tenido un particular interés por la astronomía, y cuando decidió estudiar Ingeniería en la primera generación Física en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila, le gustó la óptica a pesar de que no había muchos espacios.

Carmen Edith trabaja bajo la asesoría de David Monzón Hernández en el área de sensores de fibra óptica, donde han hecho sensores novedosos y han medido temperatura, esfuerzo y humedad relativa, entre otras cosas, que se han publicado en revistas internacionales.

Respecto a la beca que obtuvo, “sinceramente al inicio no me creía que fui acreedora a esta beca, los otros dos chicos son del Tec de Monterrey. Y ser de un centro público, la única mujer y mexicana, implica un orgullo por el trabajo que hemos hecho, por representan a la institución como el CIO y una responsabilidad porque se están abriendo espacios, no sólo para los mexicanos y latinoamericanos en esas asociaciones internacionales, sino específicamente para las mujeres mexicanas que quieren estudiar en la ciencia, porque son espacios que están muy reducidos y nosotras representamos 30% de la ciencia que se hace en el país”.

Comentó que continuará en el país, pero planea realizar una estancia a nivel internacional especialmente en España, China, Estados Unidos, Colombia o Brasil, sólo que por cuestiones de la pandemia hay países que tienen restricciones para viajar.

Investigación sin salir de México





Busca que los espacios poco a poco se abran, porque parecer en esas listas internacionales implica una responsabilidad con las mujeres quieren estudiar ciencia “que vean si se puede hacer ciencia en México, que se puede competir a nivel internacional siempre y cuando sea constante y se trabaje bien”.

Compartió que se piensa que para hacer algo ese tiene que ir del país, pero no así, en México hay capacidad para hacer ciencia de frontera, pero[u1] los centros de investigación de Conacyt tienen la capacidad en cuanto investigadores y equipo.





En su caso compitió contra gente de Japón, Estados Unidos y Europa, donde tienen más capacidad tecnología, más apoyos y recursos “se necesita voluntad de hacer las cosas y el gusto de hacerlo, el trabajo duro y ser constante, disciplinado, pero sobre todo disfrutar, es la clave”.

Finalmente dijo que en general en todos los ámbitos se requiere tener más empatía y respeto hacia las mujeres que deben apoyarse y cuidarse. Los feminicidios parecen normales pero no lo son y la violencia hacia las mujeres se ve todos los días “como cultura es necesario trabajar todos y de todas las edades para que las mujeres nos sintamos seguras, valoradas, apoyadas y cuando se alcance una paridad en todos los ámbitos será un mejor sociedad y país”, finalizó.









