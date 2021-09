Se redujo variedad de vehículos en las agencias

León, Gto.- La variedad de productos dentro de las agencias automotrices se redujo, debido a la escasez de microcomponentes, informó Arturo González Palomino, presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores Automotores (AMDA) Guanajuato.

“Nosotros como distribuidores de automotores estamos preocupados porque no tenemos productos que vender y si no vendemos, no tenemos forma de cómo mantener nuestras plantillas laborales”, explicó.

Dijo que normalmente a nivel nacional se trabaja con tres meses de inventario, pero en la actualidad trabajan hasta por 30 días, es decir, tienen el 30% de inventario con el que regularmente trabajan.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Mitsubishi Electric se hará presente con robótica, hasta automatización en ITM

Compartió que además de que el modelaje de vehículos se redujo en las agencias automotrices, esperan un espiral inflacionario importante.

González Palomino informó que en los últimos años del 2016 al 2021 se han visto incremento en los precios de los vehículos de alrededor de un 30%, debido a los requerimientos en las normativas internacionales.

“Hemos tenido que invertir en temas de seguridad, por ejemplo de todo el sistema de frenado, hoy en día los requerimiento de los vehículos son mayores y por eso cuestan un poco más y las exigencias de nuestros consumidores (...)”.

Informó que la agencia SEAT muchas veces les pide que no le envíe el modelo económico porque los clientes quieren un vehículo con muchas amenidades, con especificaciones correspondientes a la conectividad, entre otras cosas.

Destacó que esperan otra espiral inflacionaria de un 20% por la escasez de microcomponentes, pues hay una competencia importante en el mercado mexicano bastante competitivo, donde 34 marcas automotrices se disputan la venta de vehículos.

“El tema de escasez lo que hace es que los productos financieros no puedan ser tan agresivos en temas de publicidad o mercadotecnia, y que estemos vendiendo vehículos al precio, pero sin descuentos o sin algunos bonos que teníamos en años donde no había venta, ahora lo que no tenemos es producto”.

Espera que a mediados del 2022 se regularicen los inventarios, lo que al mismo tiempo sirve para actualizarse porque tener vehículos guardados en las agencias, provoca costos financieros importantes.