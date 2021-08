Se recuperan gimnasios en León, alcanzan aforos de 60%

León, Gto.- Alcanzan gimnasios en León un aforo del 60 por ciento a partir del segundo trimestre del año, tuvieron una recuperación significativa del 30 por ciento en comparación con el primer trimestre del 2021 y esperan que los aforos se mantengan a la alza, para poder seguir con la reactivación económica y la gente pueda contar con espacios seguros para hacer ejercicio, así lo expresó Ramón Ortega Arenas, representante de los Gimnasios en Guanajuato.

“Definitivamente las cosas están mejorando poco a poco, porque a veces como que parece que se está componiendo y de repente se regresa, pero de alguna forma sí ha habido mucha mejoría, la verdad la economía de los gimnasios ha venido de menos a más, aunque de una manera lenta pero ahorita ya tenemos por lo menos para salir adelante con los gastos de operación y el poder darle fuente de trabajo a personas”, comentó.

Durante el primer trimestre del año los gimnasios apenas alcanzaban aforos del 30 por ciento, pese a que las autoridades les permitían tener hasta el 50 por ciento disponible, pero la economía no permitía que los clientes llegarán a los establecimientos, pues la crisis que se generó desde el 2020, no permitía una pronta recuperación económica, sin embargo a partir del segundo trimestre del 2021, fue que se comenzó a ver una mejora en la reactivación.

Actualmente 49 establecimientos forman parte de los Gimnasios en Guanajuato, solo en León, mismos que se mantuvieron pese a las dificultades y ahorita están comenzando a ver la “luz al final del túnel”, pues los esfuerzos de no cerrar, de no vender sus equipos e incluso endeudarse con préstamos, ahora les ayuda a seguir manteniendo sus entrenamientos para sus clientes.

“Ahorita sí hay para los gastos de operación, te mentiría si te digo que estamos por debajo de cubrir esas necesidades básicas, es cierto que la cuestión sanitizante pues vino a ocupar un gasto más, como la luz, el agua, los gastos de operación, se vino a agregar, pero con menos gente era muy difícil, ahorita ya como que ya se está compensado”, dijo.

Ramón Ortega Arenas señaló que la pandemia vino a generar conciencia entre la sociedad, no solo en la belleza y el aspecto físico por un tema superficial, sino más bien por salud y prevención al contagio del Covid-19, ya que en varios gimnasios se comenzó a observar gente nueva, de todas las edades y complexiones, que buscaban mejorar su calidad de vida.

“Es muy agradable ahora ya ver gente que viene y se quiere inscribir al gimnasio, que nunca había estado en un gimnasio, gente de la tercera edad, estamos recibiendo nuevos socios que tienen arriba de 70 años, cosa que antes no se veía por la cuestión que pensaban que al gimnasio solo iba gente joven que se quería poner musculosa, pero ahorita la sensación es otra, salud mental, salud emocional, salud física”, mencionó.

Al decir de las medidas sanitarias, todos los establecimientos que pertenecen a la unión de Gimnasios de Guanajuato, han sido cuidadosos con el cumplimiento de cada recomendación de las autoridades de salud, por lo que de momento no han sido sancionados o clausurados por no respetar los protocolos de sanidad.

Los mismos usuarios de los gimnasios, han comentado que no sienten algún riesgo de contagio al acudir a los gimnasios, al contrario se sintieron desesperados por no contar con un establecimiento en donde pudieran ejercitarse mejor.

“Me he sentido mejor, me he recuperado de la condición física que traía, así como de los problemas de salud que tenía y me he sentido mucho mejor; me siento seguro porque tienen todas las medidas sanitarias y es muy cómodo venir, los nuevos protocolos que implementaron son muy buenos, todo está bien”, dijo Juan de Dios Rojas, quien tiene 6 años de acudir al gimnasio Flex, para ejercitarse.

El llamado de los gimnasios hacia la sociedad, es el mismo que tienen otros sectores productivos y económicos del estado, que la gente se cuide, no relaje las medidas de sanidad, sean propositivos, busquen la forma de ser responsables con los demás y así las condiciones tanto sanitarias como económicas mejoren.