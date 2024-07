Se recuperan áreas verdes de Explora, patronato espera contar con planta tratadora este año

León, Gto.- David Novoa Toscano, presidente del Patronato de la Feria de León, declaró que las áreas verdes del Parque Explora se encuentran recuperadas y esperan que este año esté lista la nueva planta tratadora de agua, para mantener el pasto en buen estado en la próxima temporada invernal.

Explicó que este año las lluvias de junio fueron buenas para el pasto del parque y esperan que así continúen en julio y agosto, para que se dé más rápida la recuperación de las áreas verdes en donde se instaló el Lienzo Charro en la Feria de Enero del 2023 y Luz Topía en las primeras dos ediciones.

“Somos muy afortunados, estamos muy contentos de que llueva, esto ayuda para que el pasto se recupere de manera muy rápida, estamos a favor y esperamos siempre tener y contar lluvias”, declaró Novoa Toscano.

Recordó que la planta tratadora está en manos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), “vamos bien, la verdad es que va avanzando, he visto recientemente también a Enrique de Haro de SAPAL, y va bien avanzada”.

Explicó que en enero de este año no hubo Lienzo Charro en la Feria de Enero, pero ahora con el Festival de Verano regresa el escenario en la explanada del estacionamiento de la Feria en donde compartirá espacio con los juegos mecánicos.

Enfatizó que la idea de sacar el Lienzo Charro fuera del Parque Explora es con la finalidad de recuperar el área verde y para la próxima feria de enero, continuarán con otro tipo de eventos en la zona verde del parque.

“No, el Lienzo Charro ya no va a estar en Explora, ese tipo de espectáculos ya no, claro que también las diferentes vocaciones de un parque pueden ser espacios públicos donde haya algún evento masivo y eso es parte de lo que se hace en todo el mundo, se hacen festivales en los parques de las principales ciudades de los países más desarrollados, se hacen festivales en los parques públicos, la realidad es que no vemos porque aquí no hacerlo, claro, creo que con este tipo de acciones la gente ve y sabe que estamos muy interesados en obviamente cuidar y promover las áreas del Parque Explora”, concluyó.