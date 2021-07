Se reactivan ventas en San Juan Bosco

En medio de los gritos de las ofertas del día, los comerciantes de la tradicional placita de los martes de San Juan Bosco poco a poco comienzan a ver la luz al final de túnel después de un año negro por la pandemia.

El virus parece que ya no existe en esta zona comercial. Ayer cientos de personas acudieron para hacer sus compras del día. Algunos con cubrebocas, muchos ya ni se acuerdan de ponérselo, no hay ninguna autoridad que estuviera vigilando que los portara.

En el inicio de los pasillos hay agua y gel, pero ni quién los pelara. La gente iba y venía, obvio sin guardar la sana distancia y no porque no quisieran sino porque no se podía. Pasó lo más grave de la pandemia y regresaron los puestos en el medio de cada pasillo, lo que dificulta el paso, pero esto poco parece importar, pues cada martes se pueden ver a familias completas pasear en este popular tianguis.

Tampoco los comerciantes hacen lo propio con las medidas sanitarias, las cuales poco a poco se fueron relajando conforme se avanzaba en la reactivación económica.

Doña María tiene un puesto de frutas y verduras, a ella siempre le ha ido bien con sus ventas, pues son productos de la canasta básica que no se pueden dejar de consumir en los hogares. Pero hay otros puestos, de bisutería, zapatos, ropa americana, utensilios, herramientas y un sinnúmero de artículos que también ya comienzan a registrar mejores ventas, lo que representa una bocanada de oxígeno para los tianguistas.

Don Pablo vende herramientas y en los meses críticos del encierro no se hacía ni la cruz, pero ahora sí ya vende algunas cosas y no llega con los bolsillos vacíos a su hogar.

La amenaza de un aguacero puso a los comerciantes en alerta y rápidamente comenzaron a guardar la mercancía. Ahorita es el clima el que no los ha dejado trabajar muy bien, están a la expectativa cuando comienza a nublarse pero en general ya van pa’ arriba las ventas y eso es lo mejor.

“Poco a poco estamos recobrando la esperanza, ya vendemos un poco más y eso nos da alegría, solo esperamos que sigan bien las ventas”, dijo una de las comerciantes de la zona.