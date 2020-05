Se quedan sin trabajo más de 20 mil personas en Guanajuato

Mientras que las empresas agremiadas a Coparmex en todo el estado han registrado la pérdida 20 mil empleos, las empresas agremiadas a Canacintra han registrado la pérdida de 240, derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19, así lo dieron a conocer los presidentes Juan Yúdico Herrasti y Víctor Manuel Macías respectivamente.

Juan Yúdico Herrasti, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mencionó que el 100% de las empresas Pymes pararon el 90% de la actividad económica, de las cuales el 75% ya no tendrán recurso para aguantar los últimos 15 días de la cuarentena.

A pesar de esta cifra desalentadora, Yúdico Herrasti mencionó que “afortunadamente el gobierno estatal ha generado una serie de apoyos a los sueldos de los trabajadores, esperemos que este rescate se logre en un porcentaje alto”.

Por su parte, Víctor Manuel Macías, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), refirió que, según la encuesta realizada por parte de dicha cámara a sus agremiados desde hace 15 días en todo el país, Guanajuato es el que menos ha tenido que hacer despidos.

“Tenemos unas encuestas de MiPymes que se realizó a las mil 300 industrias de todo el país, Guanajuato es el estado que menos ha tenido que hacer despidos en sus tres delegaciones de Celaya, Irapuato y León, se tiene entendido que se han despedido a alrededor de 240, al menos así lo han manifestado los empresarios”.

Refirió que tan solo en León y Silao 130 personas fueron despedidas y el resto pertenecen a los otros dos municipios, aunque no precisó la cifra porque dijo, en algunas empresas no dan toda la información por seguridad y otras empresas ya no estaban trabajando, por lo que no hubo quien contestara la llamada.

“El 90% de las empresas dejaron de trabajar y el 10% restante trabajan en la agroindustria tomando todos los protocolos de seguridad, ellos utilizan sanitizante en los autobuses donde se traslada el personal, se les da cubrebocas, gel antibacterial, guantes, caretas, por lo que, tienen gastos extra porque cada día hay que cambiar algunos de los insumos, esperemos que los recursos les alcance”.

Indicó que la Cámara seguirá presionando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se reactive la economía dentro del Tratado de Libre Comercio el 1 de julio, a fin de que puedan surtir a las armadoras de Estados Unidos y Canadá, además de permitir que se reactiven más sectores.