Se queda México sin stock de vacunas

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Como si no fuera suficiente la crisis sanitaria que se vive en el país por la pandemia de Covid-19, ahora se suma a ésta el posible rebrote de varias enfermedades que habían sido erradicadas y que en varios estados están apareciendo casos, esto debido a la escasez de vacunas que hay en el país, pues el stock está agotado.

Así lo informó el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, médico de profesión, quien dijo que derivado de la falta de adquisición de vacunas son ya 17 meses sin la vacuna BCG, sin la vacuna para la poliomielitis; además, 11 meses sin la vacuna para la difteria, para la tosferina y para el tétanos, así como cinco meses sin vacunas para el rotavirus y para el Virus del Papiloma Humano, cuatro meses sin vacunas para el sarampión y para la rubéola, además de que sólo quedan vacunas para un mes contra la hepatitis B.

“La Organización Mundial de la Salud y la Unicef han dicho que México está como nunca, en los últimos 40 años, con una crisis seria, con cientos de miles de niños en riesgo de contraer enfermedades prevenibles con la vacunación y esto nos parece una tragedia y por eso lo estamos denunciando”, dijo el diputado federal panista.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Exhorta regidora del Verde a cumplir medidas sanitarias en el gobierno local

Ramírez Barba dijo que ante el Congreso de la Unión fue puesta esta denuncia, además de que estarán presentando denuncias de responsabilidades contra los funcionarios de la Comisión Nacional de Vacunación y de la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica, debido a que están poniendo en riesgo miles de vidas de niños y niñas en todo el país.

“Ya hay brotes de sarampión, brotes de rubéola, puede ser que emerjan otra vez enfermedades que estaban controladas y la tuberculosis, que sigue siendo un fenómeno presente en nuestra población mexicana, está teniendo muchos casos por la falta de vacunas”, expuso.

Recorte criminal a salud

Señaló que esto da muestra de que el sistema de salud federal está colapsado y no es para menos, pues explicó que el presupuesto para este rubro ha sido bajado a niveles “raquíticos e irresponsables”, sobre todo ahora que el país atraviesa por una pandemia.

“México llegó muy débil a esta época de la pandemia, porque el presupuesto asignado a salud bajó desde el punto máximo en que lo dejó Felipe Calderón, de un 2.8% del PIB, al 2.4% del total del gasto público en salud; sin embargo, de ese 2.4% del gasto público que se asigna, la Secretaría de Salud debió haber gastado hasta mayo 51 mil millones de pesos, pero no solamente no gastó eso, gastó 10% menos en plena pandemia, gastó 47 mil millones de pesos y de ello, viene un recorte criminal de mil 800 millones de pesos adicionales que se hicieron a una parte de la Secretaría de Salud que tiene un papel de rectoría y es muy sensible, como es la Dirección General de Epidemiología.

“Esta dirección recibió un recorte en donde duele, en el mero músculo, que es en el gasto de operación. Esta dirección se encarga de los sistemas de vacunación, de la vigilancia epidemiológica y por eso es que México no ha hecho más pruebas, por eso es que México no afinó su inteligencia, por eso es que México no tiene una estrategia para atender a esta pandemia y día con día la cantidad de familias sufrientes, cada vez más personas cercanas padecen esto, es muy importante y por ello no vemos que esté bajando el número de contagiados, no vemos que esté bajando el número de hospitalizados, no vemos que esté bajando el número de defunciones y esto es muy preocupante, aparte de que vemos niños enfermos, sin vacunas, todo un caos en el sistema de salud federal”.