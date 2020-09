Se proyectan más obras para el estado

Tarcisio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, aseguró que la salida de Guanajuato no deberá afectar la realización de obra pública en el estado, pues incluso se tienen proyectos que están en análisis por parte de la Federación, con muchas posibilidades de que éstos puedan ser ejecutados.

Y es que la noche del lunes, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el propio Tarcisio Rodríguez se reunieron con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, Jorge Arganíz Díaz, para plantearle una serie de proyectos para el estado, con una inversión superior a los cuatro mil 265 millones de pesos.

De los proyectos que se analizó con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacan la construcción del camino de acceso a Atarjea, que es el único municipio con camino sin pavimentar y que es ua promesa que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual requiere una inversión de 330 millones de pesos.

También se proyecta terminar la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, aunque esa entraría en un esquema de concesión, por lo cual no se requieren recursos, sino liberar los permisos.

Otra obra es la carretera Dolores-San Miguel de Allende, conocida como bulevar Libertad, la cual requiere de una inversión de dos mil millones de pesos.

Además, otro proyecto presentado fue el del puente de la comunidad La Soledad, de Irapuato, donde se requieren 160 millones de pesos, así como otros 275 millones de pesos para el entronque del camino a Comanjilla.

La inversión más importante, dijo Tarcisio Rodríguez Martínez, dijo que es la carretera Silao-San Felipe, para ampliarla de dos a cuatro carriles, lo cual ayudaría no sólo al estado sino a toda la zona Bajío, pues es una de las principales conexiones con la frontera del país, por lo cual la importancia de su inversión de más de tres mil 500 millones de pesos.

El titular de la Sicom resaltó que esto puede llevarse a cabo, pues el jueves y viernes pasado estuvieron con el titular de Hacienda y dos días después con el titular de la SCT, lo cual habla de que hay muchas posibilidades de poderlo concretar, pues Guanajuato tiene todos los proyectos listos.

Cuestiondo sobre si estas obras no corren el riesgo de no llevarse a cabo, pues incluso éstas eran impulsadas ante la Connferencia Nacional de Gobernadores por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el funcionario estatal dijo que no habría problema por la salida de Guanajuato de la Conago.

“No (afectaría), tan es así que a medio día se dio la decisión y en la noche estábamos nosotros con el titular de la SCT, nosotros vamos a empujar estos proyectos”.