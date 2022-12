Se pronostica una Nochebuena fría en León

Para este fin de semana, sábado 24 y domingo 25 de diciembre se pronostican temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados o incluso hasta menos. Es decir, se espera una nochebuena fría en el municipio de León.

Durante los últimos días en León las temperaturas han bajado hasta menos de los cinco grados, sin embargo, este viernes el Boletín Meteorológico para el municipio informó que derivado del frente frío número 19 la masa de aire ártico cubrirá parte del territorio nacional generando ola gélida.

Además se informó que habrá lluvias aisladas aunque en la capital del cuerpo y el calzado sólo se espera que el cielo esté nublado principalmente durante el sábado.

En las zonas altas y serranas de Guanajuato como las sierras se pronostica que las temperaturas estén bajo cero.

Tan sólo este viernes 23 de diciembre la temperatura bajó hasta los dos grados centígrados con calidad de aire aceptable y cielo parcialmente nublado.

De acuerdo a las autoridades de Medio Ambiente se espera que los ciudadanos cuiden la calidad del aire sobre todo evitando la quema de fogatas y juegos pirotécnicos.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y municipal de León, a través de Protección Civil de León habrá albergues para que las personas que no tengan en donde quedarse puedan pasar una noche sin frío.

Mientras que la Secretaría de Salud de Guanajuato invita a que las personas se cuiden para evitar contagios de enfermedades respiratorias, pues de acuerdo a las autoridades se espera que las próximas semanas también haya bajas temperaturas.

Otras de las recomendaciones que hace el sector salud es que se abriguen bien, no se expongan a las bajas temperaturas, no tener cambios bruscos de temperatura y una vez que se encuentren enfermos o con síntomas de alguna enfermedad que acuden de inmediato al médico, pero que sobretodo no se automediquen.