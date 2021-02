Se previenen y evitan afectaciones a aparatos electrónicos

León, Gto.- Vecinos de la colonia Azteca, una de las colonias afectadas por el cese del suministro de energía eléctrica el pasado martes, se previnieron y desconectaron sus aparatos electrónicos como refrigeradores y congeladores, por lo que no hubo mayores afectaciones.

Oscar Arturo Guerrero encargado de una cervecería expresó que el apagón no pasó a mayores pues desconectó sus aparatos electrónicos como refrigeradores para cerveza y neveras antes del cese de energía eléctrica “normal, nos fuimos un poquito antes, más temprano y no pasó nada, prácticamente fue un rato, fue como dos horas, se conserva, llega la luz y sigue trabajando.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que , a través del número de emergencias 9-1-1 y del patrullaje de Tránsito y Policía en el municipio, a partir de las 18:30 horas del martes se detectaron cortes en el suministro de energía en 11 colonias y que se montó un operativo en las zonas con cámaras de video vigilancia, supervisando calles y cruceros.

Mauricio Lozano, encargado de una salchichonería en la colonia azteca, comentó que el negocio se previno y que no sufrió percances “realmente no batallamos mucho, como tenemos ventanales, no entraba la luz del día el problema fue a partir de las siete y media, a las 8 que nosotros creemos, porque nos quedamos sin luz por completo, ya nos habían avisado con anticipación, tuvimos la precaución de tener los alimentos bajo resguardo como las cosas eléctricas, como desconectar lo que ya no se iba a ocupar, fue más ruido, aparte estuvieron avisando con anticipación”.

Tránsito Municipal estableció la presencia de 49 elementos en los 18 cruceros donde por la falta de luz dejaron de operar los semáforos, sin que se presentaran incidentes viales entre ciudadanos.

Frida, dependienta de una paletería comentó que los refrigeradores para paletas y nieve aguantan 5 horas, sin embargo tomó precauciones aunque tuvo temor por la inseguridad “nos suele afectar con los refrigeradores cuando se va la luz, nada más que como duró poco tiempo, tuvimos suerte de que no afectara tanto los productos, se volvió a ir la luz, estuvo otros 30 o 40 minutos sin luz, se fue dos veces, “ esta vez sí como ya habían avisado en Internet, como que dejamos prendido los refrigeradores y todo eso para que no afectara”.

A través de la Policía Municipal, Protección Civil y Tránsito, se establecieron células de patrullaje en las colonias mencionadas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y atender de cerca a la ciudadanía, informó la SSPL.