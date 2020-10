Se prepara Prodecon ante mecanismos de foto y video del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intenta ampliar sus atribuciones fiscalizadoras y por ello propuso en el paquete fiscal federal de 2021 incorporar el uso de fotografías y videos para comprobar la información que el contribuyente declara o cuando detecte irregularidades.

Por ello, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se prepara para observar que el procedimiento se apegue a la legalidad y para intervenir en caso de ser necesario.

La delegada en Guanajuato de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Gabriela Romero Sánchez, explicó que a través de la presencia de inspectores del SAT, del Buzón Tributario y de Auditorías, la autoridad fiscal tiene la facultad para indagar a quien cuenta con un registro ante él.

Las visitas de personal del (SAT) a domicilios se han hecho siempre; de hecho, la autoridad fiscal mantiene una vigilancia permanente hacia los contribuyentes, ya sea de manera física o por medios electrónicos.

Atender exhortos de la autoridad

“El SAT sí hace verificaciones; es parte de sus atribuciones; es la autoridad fiscal y es parte de sus facultades comprobar que la información que el contribuyente declara sea real”, expresa la delegada.

Sobre las formas, explica Romero Sánchez que “hay diversos exhortos que invitan al contribuyente a aclarar algunas situaciones o ciertas inconsistencias que detecta el SAT”.

Por ejemplo, “si no se presentó la declaración y estás en la base de datos, tienes la obligación de presentarla. Si no lo haces, entonces el SAT te va a buscar para que regularices tu situación”, advierte.

En estos procedimientos, la Prodecon interviene si es que el contribuyente ignora el asunto por el cual el SAT lo está requiriendo o si es alguna situación que no reconozca como propia y acude a la Procuraduría a manifestar su queja.

A domicilio

El SAT tiene la facultad de comprobar y verificar; de hacer revisiones de gabinete, electrónicas y visitas domiciliarias para allegarse de información, señala la delegada.

En la Procuraduría “capacitamos al contribuyente; le enseñamos cómo hacer la contabilidad, le aclaramos qué es lo que el SAT le está solicitando y revisamos cuál es su situación fiscal”.

La recomendación de Gabriela Romero es que cuando al contribuyente le llegue un exhorto del SAT, “acuda a Prodecon, que nos pregunte, le explicamos de qué se trata y lo asesoramos”.

Hay diferentes tipos de verificaciones que realiza el Servicio de Administración Tributaria. “Una es la domiciliaria y sí, sí las hace. Son verificaciones físicas que el personal del SAT hace para tener la certeza de que el domicilio registrado es el domicilio fiscal del contribuyente”, aclaró la delegada.

Así como es parte de las facultades del SAT hacerlo, también es una obligación cumplir con la reglamentación. “Quien realiza la visita debe contar con el documento que acredita la visita”, explicó.

Añade que el inspector observa el domicilio, hace preguntas sobre el tipo de actividad del negocio para comprobar que es la misma con la que el contribuyente se dio de alta, si tiene trabajadores y cuántos son.

Otro tipo de visita domiciliaria es para verificar la emisión de comprobantes, “para cerciorarse de que el contribuyente está cumpliendo con esta obligación”.

Una más es la auditoría fiscal, en la que realiza trabajo denominado de Gabinete, que contempla visitas domiciliarias y una revisión electrónica a fondo, a través del Buzón Tributario

En éste, como en todos los casos, el SAT debe emitir el documento que solicita incluso, ingresar al domicilio, si es que lo considera.

Todas estas comprobaciones o verificaciones “siempre las ha realizado el SAT”, afirma Romero Sánchez.

Ante la propuesta del SAT para ingresar a domicilios del contribuyente o de un tercero y documentar la visita con fotografías y video, la delegada mencionó que habrá que esperar a que el tema se apruebe o se rechace. “Actualmente está en proceso legislativo. Hasta que se apruebe veremos la forma en que lo va a realizar”.

Con la mayoría de legisladores del partido en el poder -Morena-, son altas las posibilidades de que la iniciativa del SAT se convierta en un hecho y se aplique a partir del 1 de enero. La discusión de la Reforma se realizará el 20 de octubre, en la Cámara de Diputados.

La Prodecon, por su parte, se prepara para acompañar, asesorar o representar al contribuyente “ante cualquier ilegalidad”, advierte la delegada Gabriela Romero.

En el año que Romero Sánchez lleva en el cargo, no hay registro de algún caso en el que el contribuyente se haya sentido acosado por visitas domiciliarias del SAT. Las quejas, en lo que va de 2020 son 322; las más recurrentes por inconsistencias en el pago de devoluciones, inmovilización de cuentas bancarias, actos relacionados con el RFC por actividades no determinadas al momento del registro y por adeudos fiscales que el contribuyente no reconoce.

Entre las facultades de la Prodecon están, capacitar al contribuyente para que conozca las reformas y ofrecerle el servicio asesoría, representación legal en litigios. “Somos los defensores y podemos presentar juicios de nulidad, de amparo y llegamos hasta las últimas instancias. Somos el primer medio alternativo de solución ante auditorías fiscales si es que hay alguna problemática o se violan los derechos”, finalizó la delegada.