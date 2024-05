Se necesita atender el transporte público de la capital

Guanajuato, Gto. El candidato del partido Verde Ecologista de México por la presidencia municipal de Guanajuato, Roberto Saucedo Pimentel, urgió en atender el sistema de transporte público de la ciudad y modernizarlo.

Explicó que, entre una de sus propuestas, está el priorizar el transporte público sobre el privado, pero para lograrlo, se necesita tener un sistema de movilidad eficiente.

Recordó que, en sus diversos recorridos por la ciudad en las calles y colonias, una de las mayores quejas es sobre el transporte público, que no pasa por sus zonas o tarda mucho el camión.

“Hay colonias donde no llega el camión o llega uno o dos por día, no hay regularidad, además están obsoletos y viejos, le sumas que no rutas ni horarios, por ello se debe privilegiar el transporte público por el privado, porque la solución no es hacer calles más anchas, necesitamos una solución sustentable y a largo plazo”.

Roberto Saucedo propuso que el transporte sea gratuito para estudiantes y menores de edad, además insistió en eliminar los operativos de verificación, pues dijo que es solo un sistema recaudatorio y no con fines de cuidar el ambiente.

Apostó también por rehabilitar espacios deportivos y culturales, donde se incluyan a personas que salieron de rehabilitación por drogas para no estigmatizarlos y reincorporarlos a la sociedad.

El candidato del Verde dijo que todas estas estrategias van de la mano de tener policías más preparados, equipados, con mejores sueldos y herramientas.

“Los policías piden más equipo y mejor sueldo, patrullas, cámaras conectadas al c4 y vigilar así en tiempo real”.

Finalmente, dijo que también tiene como propuesta tener consultorios gratuitos en diferentes partes del municipio, principalmente en comunidades, acompañados de dispensarios de medicinas para que se les brinde atención a todos.