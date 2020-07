Se modernizan locatarios de mercados

La nueva normalidad impuesta por la Covid-19, debe de impulsar a comerciantes de mercados públicos al uso de nuevas estrategias de mercadeo mediante el uso de redes sociales para ampliar sus servicios al cliente y salir de lo tradicional, “se trata de sobrevivir o extinguirse”, señaló Martín Octavio Estrada, presidente de la Unión de Uniones de Mercados Públicos en León.

Dijo, desde el inicio de la pandemia no se ha dejado de trabajar, pero la realidad es que las ventas han caído desde un 50 a un 30%, solo aquellos mercados que ofrecen productos de la canasta básica han sido los menos afectados.

Otros dedicados a la comercialización de otro tipo de producto no básicos como el Mercado La Luz, mercado Zapatero Comonfort y Comonfort la Esquina de la Moda, sufren los embates de la situación, aseguró Estrada.

“No podemos seguir trabajando como hasta ahora es momento de entrar a la nueva dinámica comercial, hacer uso de las plataformas digitales, formas de pago, servicio a domicilio o para llevar, podemos ser mercados tradicionales pero mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes”, agregó.

A través de la Unión de Uniones, se ha diseñado un programa innovador para fortalecer a los diferentes giros comerciales de los mercados, aceptando pago con tarjetas de crédito, débito, vales despensa, se trata de ser parte de la nueva normalidad, no podemos ser ajenos a los cambios porque de lo contrario el futuro no es muy alentador, destacó.

Actualmente existen 24 mercados públicos en León, en todos ellos se cumplen con los protocolos de higiene y seguridad, tapetes sanitizadores, uso de cubrebocas, gel alcohol, sana distancia y limpieza en las zonas de trabajo. Muchos de ellos han cambiado la dinámica de la actividad comercial pero debe de ser para todos, señaló.

No se han registrado hasta este momento el cierre de locales comerciales, pero de no cambiar nuestra mentalidad en breve tendremos en breve se tendrán, por no adoptar nuevas estrategias de mercadeo, indicó.