Se manifiestan trabajadores de IMSS por falta de insumos

León, Gto.- Por segunda ocasión, empleados del Instituto Mexicano del Seguro social, se manifestaron por la falta de insumos para poder desempeñar sus funciones y hacer frente a la contingencia del Covid-19.

En el HGR T-58

Esta vez, fue el personal médico del Hospital General Regional del IMSS T-58, quienes convocaron a una asamblea extraordinaria a las ocho de la mañana, para exigir se les dote de los insumos necesarios, tales como cubrebocas, gel antibacterial, jabón, guantes y alcohol.

Así como equipo de protección personal de calidad para los empleados que tienen contacto directo con los pacientes diagnosticados con coronavirus.

“Nosotros hemos tenido que comprar los cubrebocas los últimos días, claro cuando encontramos porque en las farmacias está agotados y aquí la única solución que tienen, es proporcionarnos uno de color azul para toda la jornada, cuando todos sabemos que eso es incorrecto e insalubre” dijo una de las enfermeras, ante el doctor Luis Alberto Martínez Lares, Secretario General de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Seguimiento a casos sospechosos

Otro punto que dejaron ver los inconformes, fue que se le de seguimiento a los pacientes sospechosos y que su padecimiento no se catalogue como neumonía atípica, pues tanto ellos como los demás enfermos no estén en riesgo.

“Me preocupan mis pacientes y también mi familia, no es justo que nos digan que tienen neumonía cuando se sabe que es un caso posible de Covid, yo me tengo que cuidar para no infectar ni a los demás derechohabientes ni a mi familia” reclamó una doctora.

Debido a los disturbios, personal de seguridad del IMSS pidió la presencia policíaca para mediar la situación, sin embargo los manifestantes indicaron que su huelga es pacífica y no tenían ninguna intención de causar daños en el inmueble, por lo que refirieron innecesario el arribó de los preventivos.

Por segunda ocasión

Fue apenas la semana pasada, que empleados de la clínica T-51, alzaron la voz por la misma razón.

Esa ocasión, los líderes del sindicato les prometieron que les iban a dar las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo.