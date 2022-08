Se manifiestan por cobros de más de 4 millones de pesos

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C., una vez más se manifestó de manera pacífica a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en León, debido a los excesivos cobros.

Jesús Contreras, presidente del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C., aseguró que durante la manifestación en el municipio de León, donde tomaron las instalaciones de la CFE ubicado en la calle 5 de febrero en la Zona Centro, participaron 80 tractores y aproximadamente 300 campesinos.

Los cuales de forma pacífica se manifestaron, debido a que a decir de sus dirigentes, solo realizando estas actividades el gobierno los voltea a ver, ya que tienen varios meses buscando un diálogo y así resolver dudas e inconformidades, sin embargo, este solo se ha alargado.

“Tenemos aproximadamente siete meses queriendo contactar una cita con los señores dirigentes y no nos había podido atender, se llama Emmanuel Abril Herrera, hasta el otro día que nos atendió de una manera muy prepotente, nosotros solo queremos llegar a una negociación, no somos gente delincuente, no somos gente que nos guste robar”, mencionó Jesús Contreras.

Así mismo, relató que anteriormente ellos pagaban a la comisión una cuota simbólica, misma que fue retirada sin aviso, por lo que inclusive a uno de estos campesinos le llegó un recibo por 4 millones de pesos durante un mes.

“¿Quién va a pagar 4 millones de pesos, no paga ni con el rancho, lo único que nos da es que entre el señor Manuel Barrlett Díaz que es el señor dirigente a nivel nacional y Emmanuel Abril, quiera quitarnos los ranchos, quieren más propiedades porque ese es su costumbre de los señores”, señaló Contreras.

Por su parte, Cipriano Pacheco, campesino de San Francisco del Rincón, recordó que ya cuentan con bastante tiempo manifestándose, donde solo les solucionan sus problemas temporalmente y vuelven a caer en lo mismo de recibir recibos caros y dejar de pagar las cuotas simbólicas acordadas.

“Nosotros queremos una solución equitativa para las dos partes, pero se han negado, durante 7 meses nos han negado la cita, ahorita sí creo que ya por allí nos están llamando, nos piden que por favor nos quitemos, pero desgraciadamente el gobierno o las personas que están en el gobierno, hasta que no hacemos una manifestación quieren atendernos, esto se había podido evitar con un diálogo, con un acuerdo mutuo de las partes, pero ellos montados en su capricho no quisieron”, agregó Jesús Contreras.

Aseguraron que están dispuestos a seguir en manifestación el tiempo que sea necesario hasta que sean escuchados; al mismo tiempo relataron que una comitiva se dirigirá a Guanajuato capital donde después del mediodía se llevará a cabo una plática con los dirigentes, donde se le entregará un escrito y varias firmas, así como una petición.

“Estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio que es de nuestros hijos, solicitaremos en el pliego: tarifas justas, que apliquen la cuota energética, aquí hay una situación, aparte de todo es que no nos aplican la cuota energética, se van las cuotas muy caras, recibos de hasta 4 millones de pesos, que son inalcanzables. Aquí hay compañeros que deben hasta 25 millones, pero es por ineficiencia del gobierno, por la gente que no está en Conagua, Conagua no entrega las concesiones, después Sadyr no entrega la cuota energética y lo que viene siendo comisión es cobrar la cuota cara, entonces sí es responsabilidad de tres dependencias, que le han estado haciendo al cuento durante muchos años y nos tienen emproblemados en esta situación”, explicó el presidente del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C.

Por último el comité ofreció una disculpa a la ciudadanía por los problemas causados debido a la manifestación pacífica, ya que aseguran que no se busca perjudicar a la población y piden que se comprenda que sin campesinos no habrá comida.

“Ahorita el comité tomó todo el estado en todas las oficinas, la mayoría de los municipios más importantes están tomadas las oficinas, si no llegamos a algún arreglo vamos a tener que hacer medidas más drásticas”, aseguraron los representantes del comité.