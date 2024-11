Maestros guanajuatenses rechazan bono anunciado por Libia Dennise tras descuentos en nóminas

Guanajuato, Gto.- Un grupo de aproximadamente 50 maestros de diversas partes del estado llegó hasta el Palacio Legislativo para manifestarse y exigir la intervención de los legisladores ante los descuentos realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en sus nóminas.

Durante la sesión del pleno, los docentes pertenecientes a las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se hicieron presentes con pancartas en mano para manifestar su inconformidad y encontrar el respaldo de los legisladores, a fin de que puedan lograr acuerdos que les evite los descuentos a sus nóminas.

E incluso, los maestros aseguraron que no están dispuestos a pagar las deducciones aplicadas, toda vez que aseguran "no nos han explicado porqué los montos tan altos", agregaron que no necesitan el bono anunciado recientemente por la gobernadora Libia Dennise García para hacer frente a las retenciones.

Diputado denuncia uso excesivo de fuerza

Por su parte el diputado David Martínez Mendizábal subió a tribuna para presentar un exhorto y denunció el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones pacíficas de los maestros, señalando que no hubo bloqueos ni afectaciones a la vialidad.

De acuerdo al legislador dijo que los docentes buscan ser escuchados e incluso comentó que entregaron una carta a la gobernadora solicitando una explicación sobre los descuentos y una audiencia para exponer sus inconformidades.

El diputado Martínez Mendizábal reconoció la importante labor que realizan los maestros de educación pública en Guanajuato y pidió que se les clarifiquen desde las dependencias encargadas la razón de las retenciones.