Se libera del maltrato de su esposo

León,Gto.- Cada vez son más las historias de mujeres que como Maricela Aldape Escobedo, deciden denunciar y romper la violencia de género, ahora con sus hijos ha dado paso a una nueva vida llena de esperanza y lejos del dolor y el maltrato que vivió a manos de quien fuera su esposo.

“Me siento fuerte, me siento bien y me siento viva”, son solo algunas de las frases de aliento que Maricela comparte con aquellas mujeres que viven una historia similar a la suya, “Tengo que estar bien yo, lo que te sirve lo tienes que traer contigo y lo que no, aunque te duela lo debes soltar”, dijo.

Acompañada por INMUJERES de León, la joven madre leonesa de 30 años, se ha convertido en portavoz de cientos de voces de mujeres quienes han vivido o viven una situación de violencia de género, que sólo llevó a su vida momentos de tensión, de dolor, desesperanza, y que ahora ha convertido en la toma de decisiones, fortalezas y nuevos proyectos de vida para su bien y el de sus hijos.

Al narrar su vida Maricela, dijo ir reconociendo sucesos que marcaron su vida y que recuerda con gran facilidad -dice con voz clara y directa- “fueron muchos años de vivir bajo violencia psicológica, física y económica”, frases como “no te voy a dar dinero”, “tu no sirves para nada”, “eres basura”, acompañadas de gritos que ejercía su pareja, “todo esto me ponía triste y lloraba constantemente, me sentía derrotada, ya no podía más”.

Reconozco que “tenía muchos problemas con mi esposo, yo ya estaba desesperada. Siempre llegábamos a un acuerdo, pero después era lo mismo, otra vez la violencia, me empecé a deprimir, incluso llegué a pensar que no valía nada, que él tenía razón en lo que decía”.

Cansada de gritos y golpes Maricela relata, INMUJERES, al darse cuenta que ella y sus hijos no tenían libertad, en tanto su relación cada vez se tornaba más violenta.

En cuanto llegué, comenta, me atendió trabajo social, el área psicológica y jurídica, “ellas mismas que trasladaron y me brindaron acompañamiento para poner la denuncia, en ese momento yo me aferré y me agarré del Instituto para salir de esto, porque me hicieron sentir bien, el ánimo que traía hasta el suelo se me levantó".

“Volvió la esperanza”, es como cuando sientes mucho frío y alguien te da un suéter, te cobija y sientes el calor de las personas, plática, es a partir de ese momento supe que mi vida tomaría otro rumbo. Tome la decisión de trabajar como empleada doméstica y desde ese momento no les falta comida a mis hijos.

Fue en abril del presente año que Maricela, que después de un año de llevar su proceso, decidió separarse de su esposo e iniciar una nueva vida, un nuevo proyecto.

“Recuerdo, que mi esposo decía que había cambiado, que él ya no podía domarme, ni chantajearme porque yo ya no necesitaba de su dinero; pues yo era como su niña -si me portaba bien me daba dinero, si me portaba mal no me daba.”

Es por todo esto que invito a las mujeres que pasan por esta situación, que hay ayuda profesional, apoyo especializado, “hoy me siento grande, siento que valgo. Claro que no fue fácil tomar un rumbo nuevo con mis cuatro hijos, pero hoy nos sentimos libres, no nos sentimos atados a una persona que no ayuda”.





A decir de Inmujeres, en León todas las habitantes tienen una red de apoyo institucional, por eso a través del Programa Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se refuerzan los programas que contribuyen principalmente a la seguridad de las niñas y mujeres. La brecha de desigualdad persiste y tenemos una deuda histórica con las mujeres, pero los esfuerzos cada día se vigorizan para contribuir a mejorar su calidad de vida.

Si conoces a alguien que vive violencia y está en una situación de riesgo, no dudes en marcar al número de emergencias 911. Por medio de la línea estatal de Atención Integral a las Mujeres 075, para recibir atención psicológica y jurídica las 24 horas los 365 días del año o enviar mensaje por whatsapp al número 4779251034.