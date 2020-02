Se la ingenian para hacer rendir el gasto

León, Guanajuato.- Jitomate, tomate y nopales encarecen el costo del listado de la canasta básica de los leoneses, el primero, acompañante en muchos platillos, de 16 pesos aumentó hasta 30 pesos en puestos y mercados de la Zona Centro de León.

Los nopales, nutritivos pero nada atractivos en apariencia; hace quince días su costo era de diez pesos al público en general, este jueves y ya casi llegando a la recta final de febrero, han “dobleteado” su costo en locales del Descargue y Carro Verde, los mercados consultados por la OEM León.

El tomate, un acompañante de los más apreciados en la cocina local y mexicana, no cede el terreno, cada semana aumenta su costo, al primero de enero el precio era 28 pesos y hoy lo encuentra entre los 35 y 40 pesos el kilogramo.

Los que no han cambiado su cartel desde entrado enero 2020, son la cebolla, papa, brócoli, zanahoria a diez pesos el kilo, la calabaza bajo de 25 pesos e ingresó al margen de los 10 pesos y el chayote se mantiene a 18 pesos, igual que hace 15 días.

Y aunque usted no lo crea el aguacate tan demandado hoy en día por sus propiedades y las nuevas corrientes juveniles, está bajando su precio pues ronda en el primer cuadro de la ciudad de León entre los 25 a 35 pesos.

El arroz entero lo encontráramos a 38 pesos el kilo a más del doble que hace 15 días, el azúcar incremento de 16 a 17 pesos, la sal de grano quedó en 40 pesos dos menos que la vez pasada y el huevo subió de 31 a 33 pesos el kilo.

El frijol pinto bajo de 24 a 22 pesos, incluimos a nuestro listado papel higiénico de 45 a los 55 pesos el paquete con 4 a 6 rollos, el kilo de tortilla mantuvo los 16 pesos y la masa los 14 pesos la venta.

Frutas

El dulce natural, las frutas para complementar la tabla de la alimentación, es de los pocos productos que mantienen la balanza de los precios que hace 15 días, cuando el equipo de información hizo la misma consulta, encontrando hoy el kilo de naranja a 7 pesos, sandía 10 pesos, limón 12 pesos, aumentó 2 pesos en comparación, el plátano también incrementó de 10 a 14 pesos, manzana golden a 20 pesos, la fresa se comercializa en 30 pesos, piña a 18 y papaya a 15 pesos.

Carnes

La proteína es súper importante para la alimentación por eso también se incluye el listado de las carnes más usadas en la mesa leonesa, milanesa de pollo a 77 pesos el kilo, el kilo de pollo surtido a 36, chorizo 45 pesos, 5 pesos menos que hace dos semanas bistec de res 92, puerco 55 y jamón de pierna a 60 pesos el kilo.

Vox populi.

“Cuando está todo barato a veces uno gasta 60 o 70 pesos a la semana; yo gasto eso porque estoy sola; los jitomates y nopales ahorita están muy caros al doble que los compramos en enero”, indicó María Magdalena vecina de la Obregón.

“En puro mandado me ando gastando mil 500 pesos, a la semana; compramos carne, verdura, frutas, papel higiénico, artículos para la limpieza de la casa y la ropa; no nos salimos del margen de los 1500; el jitomate y el tomate ahorita están carísimos”, señaló Karina Hernández.

“En el mercado me gasto en verduras como 300 pesos, en el supermercado otros 300 pesos y 400 pesos de carne; más o menos gastamos 1000 pesos a la quincena mi esposa y yo y no nos fijamos mucho en los precios pues tratamos de no salirnos del presunto”, dijo José Luis.