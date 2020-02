Se interesan alumnas preparatorianas en la investigación

Adolescentes preparatorianas de León buscan un espacio en el ámbito de la investigación para poder realizar aportaciones sociales.

Andrea Sánchez, alumna del Colegio Miraflores, dijo que pese a que no sabe todavía qué carrera elegir, de lo que sí está segura es que quiere desenvolverse en la investigación porque siempre le ha gustado.

“Me interesa la física y las matemáticas, me llama la atención la investigación porque desde niña he sido muy curiosa y siempre me ha gustado aportar, el sentir que lo que estoy haciendo es importante”, dijo.

Aunque en una etapa de su vida se interesó por las computadoras cuánticas, dijo que esa idea ya la está cambiando y se quiere enfocar a la mecánica.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Bazar “Colibrí” en el CETRA, da oportunidad de tener ingresos a pacientes trasplantados de riñón

Sharon Manríquez Ledesma, estudiante de cuarto semestre de la Latinoamericana, dijo que también le interesa la investigación porque le gusta encontrar respuestas.

Referente al paro del 9 de marzo, “Un Día sin mujeres”, Andrea dijo que junto con sus compañeras están buscando realizar actividades en su colegio durante ese día, pero de no ser apoyadas por los directivos de la institución, se sumará al paro y no acudirá a la escuela.

Considero importante sumarse ya que “cada vez es más fuerte el tema de los feminicidios en nuestro país”.

Sharon dijo que le es imposible, pues ya tenía proyectos programados para ese día, por lo que no puede protestar de esa forma.