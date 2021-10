Se iluminan de rosa edificios del IMSS en Guanajuato

Para sensibilizar a las personas sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, iluminó 18 edificios de diferentes áreas en la entidad de color rosa.

El IMSS ha buscado diferentes maneras de concientizar a la población sobre lo importante que es la detección a tiempo del cáncer de mama y una de ellas fue el iluminar los edificios con color rosa, que permite representar el dolor de las mujeres en el combate a la enfermedad.

Con la detección temprana y oportuna del cáncer, es posible que los médicos ejerzan tratamientos eficientes en contra de tumor maligno, antes de que invada la glándula mamaria y se convierta en un problema más grave.

Los edificios que se sumaron a la concientización del Cáncer de Mama, fueron los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya, No. 21 de León.

Los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 7 de San Francisco del Rincón, No. 10 de Guanajuato, No. 15 de Moroleón, No. 54 de Silao; las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 47 y No. 56 de León, No. 57 de Irapuato y No. 59 de Celaya.

El Hospital General Regional (HGR) No. 58, la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 55 y la Guardería Ordinaria No. 001 de León, la Subdelegación de Salamanca; así como la sede estatal y el Centro de Seguridad Social, ambos en León.

Cabe mencionar que durante el 2020, más de 685 mil mujeres fallecieron como consecuencia de la enfermedad en México, por lo que la lucha contra el Cáncer de Mama sigue siendo uno de los objetivos más importantes para el sector salud.