Se gradúan 32 cadetes de la Academia Metropolitana de Policía de León

“En el gobierno de León seguiremos trabajando fuerte y firmemente para tener oficiales de policía y tránsito con calidad y profesionalismo”, dijo Héctor López Santillana en el evento de graduación de 32 cadetes de la Academia Metropolitana de Policía.

El llamado a los nuevos uniformados fue “les recordó que no están terminando ninguna carrera ya están iniciando y como me interesa muchísimo su seguridad y me interesa muchísimo la seguridad de los ciudadanos y los voy a poner con muchísima presión para que ustedes sepan perfectamente cómo reaccionar, vean en la academia la oportunidad de perfeccionar sus habilidades, sus conocimientos para que aprendan a desarrollar su trabajo en equipo”.

En un evento celebrado en la Explanada Expiatorio en el Centro Histórico de la ciudad, autoridades municipales, estatales y familiares de los graduados, fueron testigos del egreso del programa de formación de la Generación XLI de 27 policías y 5 tránsitos municipales.

Suman dos mil elementos que integran las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y el compromiso al final de este gobierno es de 2 mil 700 elementos, recordó.

Cerca de su corazón, llevan un emblema que dice “Proximidad Social” pues queremos elementos que hagan respetar la ley, pero al mismo tiempo que se ganen su autoridad con la cercanía, calidez y el respeto que se merece nuestras familias, porque somos una gran familia integrada por 1 millón 721 mil habitantes, bienvenidos, concluyó.