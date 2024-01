Se forman más de 6 horas para tramitar su credencial para votar

León, Gto.- Este lunes, último día para tramitar la credencial para votar previo al periodo electoral, se registraron largas filas en los módulos del INE de León. Las personas hicieron fila hasta por más de seis horas.

Fue desde la semana pasada cuando ya se estaban agotando los días para realizar el trámite, que miles de personas acudieron a los módulos del INE, sin embargo, este lunes estuvieron más saturados porque las horas ya estaban por terminar.

En el módulo que se encuentra en el bulevar Paseo de Jerez casi esquina con bulevar Adolfo López Mateos, la fila de personas que estaban formadas daba vuelta hasta el bulevar Mariano Escobedo y parecía que no avanzaba.

Incluso, algunas personas acudieron al módulo que se encontraba en la colonia las Trojes porque no estaban enteradas que ya no estaba funcionando desde hace mes y medio.

El que está apto en esa zona de la ciudad es el que se ubica en el libramiento Morelos en la Plaza Morelos.

Ahí había personas que tenían formadas hasta cinco horas y todavía les faltaban otras dos o tres, ya que aseguraron era muy poco el personal que estaba atendiendo.

“Estoy aquí desde las 9:00 de la mañana y me faltan como otras dos o tres, ya son casi las dos de la tarde y hay mucha gente por delante, yo lo dejé al último porque se me extravió mi credencial”, dijo Héctor Suárez.

Otra mujer comentó “Yo descansé el día de hoy, pero hacen falta más manos porque nada más están atendiendo dos personas ya acá afuera somos muchas, yo no me había dado cuenta que no la tenía y si se necesita para cualquier trámite”, aseguró.

De acuerdo a las autoridades del INE, este lunes iban a trabajar horario extendido hasta las 11:59 de la noche y la gente que estuviera formada iba a recibir una ficha para ser atendida los días posteriores, pero sólo se le brindará la atención a quienes se encuentren haciendo fila durante esos últimos minutos del límite de tiempo.