Se "esfuma" manifestación de Tránsitos

León, Gto.- Luego de que en redes sociales circulara el rumor de una posible manifestación y paro de labores de elementos de Tránsito Municipal, en las primeras de este lunes, la Plaza Principal, donde se llevaría a cabo, quedó vacía.

Se desconoce si los elementos cancelaron la manifestación o llegaron a un acuerdo con los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fue el domingo, cuando comenzaron a circular mensajes de texto, en donde se convocaba a los elementos de la corporación.

La razón, era para exigir uniformes y equipo, luego del ataque armado en el que perdió la vida el agente Héctor, cuando cenaba con su familia en el fraccionamiento Hidalgo.

La cita, era este lunes en punto de las siete de la mañana, a las afueras de Presidencia Municipal, pero ningún elemento llegó al lugar.

El mismo domingo, en redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública, desmintió el hecho, asegurando que todo fue orquestado por un ex policía.

“Ante el supuesto paro de labores del personal de seguridad, no se ha detectado tal movilización en el interior de la corporación. La versión de este paro, difundida por un ex policía, solo busca manipular a policías profesionales y comprometidos con la ciudadanía. La caída de nuestro compañero de tránsito Héctor Javier Martínez Beltrán no quedará impune y será a través de corporaciones unidas, capacitadas y equipadas, que lograremos los resultados que exige la ciudadanía y que merecen nuestras familias. Nos mantenemos atentos a las expresiones de nuestros compañeros. Tenemos un objetivo claro, devolver a las y los leoneses los entornos seguros que nos brinden tranquilidad y paz. Continuamos trabajando para ello, unidos y fuertes”. Expresó la dependencia.