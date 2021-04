Se emocionan en Las Joyas con las vacunas

León, Gto.- Socorro Arias, de 77 años, informó que desde las 9 de la mañana comenzó a hacer fila a las afueras del Hospital Comunitario Las Joyas, ya que desea protegerse del covid-19 y seguir echándole ganas en la vida, pues señaló que ella está sola y pese a que tuvo 12 hijos, ahora no hay quien la acompañe.

"Yo soy sola, siempre me he movido sola, ahorita pues estoy esperando a que me den mi ficha, me dicen que todavía no llegan y pues iban a empezar a las 8 de la mañana", indicó.

Comenta que uno de sus hijos justo cumplió 60 años y que también ya le debería tocar la vacuna, pero como trabaja no le ha dado tiempo de asistir con ella, sin embargo Socorro espera que sí alcance la vacuna otro día.

Desde los 16 años Socorro se comprometió y casó, por lo que lleva siendo madre 60 años y debido a que su esposo era diabético y le tuvieron que amputar las piernas, ella prácticamente tuvo que sacar a sus hijos y a su marido delante.

“Yo a un día de haber tenido a mi último hijo, me tuve que ir a lavar ropa al río, me llevaba a los más chicos para poder cuidarlos, les decía ahí estarse quietecitos”, comentó.

A estas alturas de su vida se ha podido mantener de su pensión por ser adulto mayor y con ello poder comprar cortinas, colchas y demás productos cortiblancos, para poder sacar dinero y mantenerse, pues desea seguir viviendo y echándole ganas a la vida.

Acuden en pareja para aplicarse el biológico

La señora Elba Alvarado y su esposo Jesús Díaz, acudieron en pareja al Hospital Comunitario de las Joyas, para poder aplicarse la vacuna contra covid-19 y así proteger su salud.

Desde las 9 de la mañana de este lunes 05 de abril, fue que llegaron a formarse con alegría y esperanza de que pudieran acceder por su biológico y estar más tranquilos, ya que la señora Elba Alvarado ya tuvo covid-19 durante el mes de noviembre y afortunadamente lo superó.

"Me enfermé en noviembre, todos estuvieron con fiebre pero yo fui la más afectada", comentó Elba Alvarado.

La pareja de adultos mayores de 71 y 74 años, estuvieron contentos de que por fin había llegado la vacuna a la ciudad y como en la colonia San Marcos, que es donde ellos viven no se tenía información respecto a la aplicación de la vacuna, decidieron acudir al Hospital Comunitario de las Joyas.

"Claro que estamos felices y emocionados de que nos vacunen como no, estamos emocionados de que nos la pongan, nos dará un gran alivio", mencionó Jesús Díaz.

Ahora solo esperan que la vacuna les brinde mayor protección ante el riesgo de contagio por covid-19 y esperan que más personas también se animen a aplicarse el biológico.

Invita a vacunarse

La señora Consuelo Juárez se sintió agradecida con el personal de salud del Hospital Comunitario de Las Joyas y con Dios, debido a que pudo recibir su vacuna contra Covid-19, para poder proteger su salud contra el virus.

Acompañada de su hija, desde muy temprano acudió al puesto de vacunación que le permitió contar con el biológico debido a que ella era de la colonia La Herradura y su familia se dio cuenta de la aplicación de vacunas contra covid-19.

“Mi hermana una que vive por aquí me habló y me dijo, en el hospital de allá arriba de Las Joyas están vacunando, le dije que no creía porque no había visto nada en las noticias", comentó Mercedes Cruz hija de Consuelo.

Pese a que tuvo 9 hijos, Consuelo Juárez siempre se ha sentido muy bendecida por el apoyo de su familia sobre todo de su hija Mercedes.

“Tengo 9 hijos, son hijas y sus hijos son 9 y todos me ven pero la que me ve más es ella", comentó.

Al momento de llegar al puesto de vacunación la señora Mercedes Cruz, indicó que todo el proceso para la vacunación fue sencillo, pues al llegar de inmediato les proporcionaron un turno con el número 300, sin embargo al ver que su mamá iba en silla de ruedas, le dijeron que contaría con prioridad, por lo que pasó dentro de los primeros 100 lugares.

Al quedar satisfecha con la vacuna, la señora Consuelo Juárez invitó a todos los adultos mayores a que se pudieran aplicar la vacuna contra covid-19, pues señala que es mejor tomar medidas que puedan proteger la salud a no tomarlas.