Se deteriora salud mental con depresión y ansiedad durante la pandemia

León, Gto.- El deterioro de la Salud Mental se manifiesta en las personas durante la pandemia a través de la depresión y ansiedad, debido al confinamiento, la crisis sanitaria, económica y social, así lo expresó Ana Bertha Meza Pérez, directora del Hospital Pediátrico de León, así como la psicóloga María Fernanda Guiza Lemus.

Ana Bertha Meza Pérez señaló que durante la pandemia se detonaron las enfermedades de ansiedad y depresión, debido a los confinamientos que se dieron al inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Foto: Cortesía | María Fernanda Guiza Lemus

“En consulta interna el diagnóstico número uno son los trastornos de ansiedad, en segundo lugar son los trastornos depresivos, una depresión en sus diferentes presentaciones, depresivo mayor, leve, moderado, grave con o sin rasgos psicóticos, después tenemos trastorno bipolar y esquizofrenia, también se tiene todo lo relacionado en trastornos por abuso de sustancias”, comentó.

Agregó que en los niños se han presentado trastornos por déficit de atención, trastorno de conducta, mientras que en los adolescentes se han identificado trastornos por el abuso de sustancias ilícitas, afectando más a las mujeres hasta el grado de llegar a la decisión de quitarse la vida.

“Los trastornos afectivos como puede ser la ansiedad y depresión se da más en mujeres que en varones, esto tiene varias explicaciones o varias teorías que nos llevan a entender esto, una de las explicaciones es que el aspecto hormonal interviene en los trastornos afectivos de la mujer, en la genética, en su árbol genealógico se tienen antecedentes de depresión”, explicó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Trabajar en la salud mental previene el suicidio: IMSS Guanajuato

Explicó que las mujeres tienen una mayor tendencia a expresar emociones y buscar ayuda, lo que genera diferentes situaciones tanto la genética, el medio ambiente, características sociales y educativas las que llevan a un diagnóstico del pacientes en los distintos padecimientos.

En el caso de los hombres las cifras de hipertensión son más altas, cuentan con más infartos, ya que al no ser tan expresivos en sus emociones, pueden llegar a transmitir lo que sienten por medio de padecimientos en salud, todo el estrés interno o agudo interfiere en ejes el hipotálamo, hipófisis adrenal, en donde se genera cortisol que es la hormona del estrés y puede llegar a dañar a nivel cerebral.

“El hombre es un ser social por naturaleza y desde el momento en que nos vimos obligados a no convivir a no estar en reuniones, evidentemente esto trae una serie de afectaciones mismas que son diferentes por género”, dijo.

Los tratamientos para ese tipo de pacientes son multidisciplinarios, cada paciente tiene que tener un tratamiento integral, que se adecue a sus necesidades y los médicos tendrán que hacer una análisis tanto clínico como psicológico para que la atención coincida con el diagnóstico del pacientes, de manera general se tiene que evaluar su sueño, alimentación, comportamiento, entre otras actividades.

“Tenemos un comportamiento farmacológico para ayudarle a ese cerebro a que nuevamente vuelva a regular una serie de sustancias de neurotransmisores, que se afectan durante estos trastornos, se tiene que atender a la familia de los enfermos para evitar que terminen arrastrando con los problemas disfuncionales”, mencionó.

María Fernanda Guiza Lemus, coincidió que la depresión ha sido uno de los principales padecimientos en la sociedad debido a la contingencia por el Covid-19 en el mundo, sobre todo se proyecta cuando las personas comienzan a tener una vida más aislada, sin motivación de hacer lo que más le gusta o de cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, el aseo personal, entre otras actividades.

“No es porque no quieran o por flojos o porque no les interese sino porque en cuestiones de lo emocional, de lo mental no les da el ánimo para hacerlo y no se sienten con la fuerza para hacerlo, va comenzando con cosas muy pequeñitas y llega un punto en el que de plano la gente se envuelve en la depresión hasta el punto que dejan de comer, dejan de dormir o que todo el día están dormidos”, comentó.

Agregó que la depresión no es tan sencilla de curar, ya que no se trata de llegar con la persona para pedirle que sea feliz, pues dentro de la persona no hay una sanación total de su situación e incluso puede llegar a agravarse aún más.

Guiza Lemus explicó que hay personas que dejan su tratamiento, ya sea por una mala información, por considerar que no avanzan en su rehabilitación, por falta de interés de las familias de los pacientes, por la falta de recursos económicos o bien por la falta de resultados de una manera inmediata.

Actualmente en Guanajuato existe la atención de manera gratuita para las personas con algún padecimiento mental, el programa se llama Dinámicamente, mismo que cuenta con

personal especializado de psicología que opera las 24 horas del día los 365 días del año, se tiene una línea de atención al 01 800 290 00 24, en el caso de niñas, niños y adolescentes se tiene la línea 01 800 343 48 61.