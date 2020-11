Se debilita el Estado cuando es más la reacción, que la prevención

El Rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino impartió la ponencia “¿Coincide el Modelo de Estado Democrático con La Política Mexicana?” en la que habló de Política Criminal en la que destacó temas como la prevención y la reacción de las políticas criminales y como la creación de estas estrategias depende de los tipos de gobierno y el pacto social.

El titular de la UG describió el escenario en México como “un país cada vez más violento una insatisfacción generalizada porque se reconozcan derechos, porque no exista impunidad y todo ello genera reacciones que nos pueden llevar a valorar la fortaleza o el debilitamiento de un Estado, cuando hablamos de la capacidad reactiva del Estado cuando hay afectación de bienes jurídicos el Estado que está legitimado para eso, por eso es el pacto social”.

“Cuando la ciudadanía reacciona ya no como legítima defensa sino para suplir la fuerza del Estado esa es una terrible debilidad para un Estado democrático lo que significa debilitamiento del estado con su fuerza legítima y la anteposición de la sociedad”, comentó Agripino.

Guerrero Agripino resaltó que en antaño “el derecho penal tenía una función eminentemente reactiva, como país y como estado teníamos que transitar a la visualización de una política criminal integral, pero también hace quince años la realidad era muy diferente, mucho muy diferente a la de ahora”.

“Se trata de que el Estado mexicano, su política criminal, es consistente con el modelo al cual pertenece; el planteamiento al revés, el planteamiento es si la política criminal mexicana coincide con los postulados y con los principios de las bases de un estado democrático” dijo el titular de la Universidad de Guanajuato.

El Rector de la UG explicó el término Política Criminal y destacó “todas las estrategias que el Estado diseña para asumir el tratamiento de la criminalidad. Ese tratamiento tiene que ver con dos grandes rubros, los dos son trascendentes, uno es la reacción, es la política criminal del Estado Ex post, es decir cuando se afectó el bien jurídico o está muy próximo a afectarse los bienes jurídicos de las personas y ahí el Estado debe tener una política, un serie estrategias para cómo reacciona ante la criminalidad que sucede y que está afectando bienes jurídicos”.

Luis Felipe destacó que “la otra parte de la política criminal es Prevención Ex Ante y es la prevención y es cómo el Estado diseña sus estrategias, para anticiparse al fenómeno delictivo y ya no es solamente la reacción sino es todo el conjunto de estrategias para que no suceda y para que entonces la reacción sea a la baja”.

“En la medida que una política criminal o en la medida en que una política criminal tenga estrategias en materia de prevención de mayor impacto, la reacción va a la baja, en cambio sí un Estado cuya reacción va a alta y la prevención va a la baja, entonces estamos hablando de un debilitamiento del Estado” dijo el Rector General de la UG.

Luis Felipe Guerrero describió el panorama criminal en México y destacó que “hay una realidad mucho más convulsa mucho más compleja, no soy criminólogo, soy un abogado en el ámbito de derecho penal, pero sí alcanzó a apreciar lo siguiente en el panorama criminológico nacional”.

“En México hay, yo ubico tres tipos de criminalidad: ocasional, grupal y sistemática. En el ámbito nacional en cuanto criminalidad, hay tres grandes referentes: hay un fin que subyace en la gran mayoría de la delincuencia, que se disputa, es un fin económico, es una finalidad económica va generando otras, espacios de poder, de territorios, que si el robo de combustible, que si las extorsiones, que si los robos y eso es un rasgo que no podemos perder de vista”.

El Rector de la Universidad de Guanajuato destacó que en México hay “un gravísimo problema que son los medios, cada vez más violentos en la expresión de la violencia y otros rasgo que no es menor y es que suceden con armas de fuego, tráfico de estupefacientes, narcotráficos, el armeneto cómo llega y ese mercado qué, hay un orden jurídico, pero la criminalidad, por la libre”.

“Cada vez es más frecuente la presencia de los sicarios para coincidir en un tipo de delincuencia sistemática muy organizada, todo ello, estos fines, estos medios en el ámbito de la criminalidad en México propician un contexto profundamente agitado y donde hay espacios de violencia, donde a la mejor no necesariamente son delitos, no toda violencia es delito y no todo delito es violencia, pero la violencia se desarrolla en un determinado escenario” comentó.