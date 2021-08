Se debe tener respeto a la pandemia: Córdova Villalobos

León, Gto.- José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud, dijo que se le debe de tener respeto a la pandemia, y que no puede llevarse predicciones como lo ha hecho el secretario de Salud Hugo López Gattel Ramírez, debido a que es variante.

Dijo que las predicciones en general no le han salido al titular de la Secretaría de Salud, y considera que en esta pandemia más vale no hacerlo a la ligera, hay que ser más cauteloso porque el riesgo de equivocarse es muy alto.

Consideró que es viable que los niños regresen a clases por el tema de la pandemia, pero deben implementarse todos los protocolos estrictos con la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, el gel alcohol, que las escuelas tengan agua y jabón, que los niños estén separados por lo menos metro y medio, lo que implica que las escuelas que son deficitarias en salones, que disminuyan el aforo, que tal vez vayan la mitad de los niños un día y otros otro.

“Si se toman todos los cuidados creo que es urgente que regresen a clases porque el impacto que está teniendo la pandemia en los niños ha tenido repercusiones psicológicas, sociológicas y físicas, entonces esto ya no debe de tardar, pero hay que hacerlo bien”, recalcó.

Comentó que todas las pruebas piloto que se hicieron en el país, aportaron cosas buenas y malas, hay puntos que no funcionaron y deben pulir, porque no hay una estrategia perfecta en el mundo, siempre se aprende y se mejora.

El ex Secretario de Salud dijo que se considera promotor para que lo más pronto posible se aplique las vacunas a los niños de 12 a 17 años, es otra forma de proteger más población.

“Porque está claro que para lograr la inmunidad de rebaño se va a necesitar tener vacunados al 90% de la población, entonces todavía estamos lejos, son acciones que hay que seguir reforzando”, recalcó.

Sufre población por pandemia

En el tema económico es claro que la gente está sufriendo porque no ha podido continuar con sus actividades normales y cada quien debe tener la responsabilidad.





Urge el uso de cubrebocas en jóvenes porque aunque estén vacunados pueden contagiarse y contagiar a los demás, y esta medida es para tener mayor libertad para acciones y trabajos esenciales que impactan directamente la economía.

“Entre más rápido se pueda ir abriendo la economía más va a poder recobrar la gente su equilibrio económico, aunque les va a costar trabajo y tiempo, por eso es urgente que todos apoyemos con responsabilidad en lo que a cada quien nos toca”, explicó.

Dijo que están apareciendo más casos, y el retroceso a semáforo amarillo en Guanajuato con alerta significa “cuidado se están relajando todas las actividades que se hayan dado, eso no puede ser. Insisto, todos tenemos que meternos en la cabeza que no porque ya estemos vacunados vamos a hacer lo que nos dé la gana empezando por quitarnos el cubrebocas”.

Comentó que hay una enorme diferencia entre la pandemia de H1N1 había medicamento para matar el virus, por lo general no había muerte, si el paciente se tomaba las pastillas ya no contagiaba a partir del quinto día, por esa razón la controlaron rápidamente.



Finalmente comentó que espera que pronto haya vacunas para todos los países porque actualmente sólo se aplica a los que tienen más recursos, en los países pobres menos del 2% ha sido vacunada, “eso como humanidad no lo acabamos de entender, no significa mi colonia, mi ciudad, mi estado o mi país, significa todo el mundo. La pandemia no se va a acabar porque va a seguir habiendo casos, nuevas cepas y no vamos a acabar nunca. Ojalá que los países ricos sean generosos y apoyen a aquellos que no tienen dinero porque es para su beneficio”, concluyó.