Se debe de empoderar resiliencia industrial en guanajuatenses: PSW

La ausencia del concepto mente - industrial, ha representado para muchas empresas de talla nacional e internacional como Poliuretanos Summa Woodbridge (PSW), dedicada a la producción de espuma moldeada para la industria del ramo automotriz, un serio problema al carecer mano de obra calificada.

Edgar Ayala Sánchez, gerente del área de Recursos Humanos de PSW, consideró que en la zona del Bajío al menos en municipios como Silao, León, Romita no ha logrado desarrollar entre los empleados el sentido de pertenencia con la empresa y que representa grandes pérdidas para todos, “se debe de empoderar resiliencia industrial en guanajuatenses”.

Poliuretanos, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en León, y en su haber tiene a empresas como General Motors, Ford; VW, Mazda, Toyota, Fiat, Nissan, Audi, Chrysler, Kasai, Lear entre otras.

Con unidades de negocios en el Estado de México; Puebla, Ramos Arizpe y León Guanajuato con cuatro plantas que ha permitido liderar el mercado de la región bajío para atender la demanda de León, Silao, Irapuato y Salamanca entre otras ligadas al Clúster Automotriz, se apuesta a formar una mentalidad industrial, toda vez que la población no está bien permeada ese cambio de la cultura, comentó Edgar Ayala.

Con la llegada de más compañías a esta zona, la competencia se torna interesante, lo que nos ha llevado a siempre buscar nuevo talento, ante el inicio de la diversificación de oferta de empleo, que se ha convertido en un tema que adolecemos las compañías, citó.

Ahora acudimos a municipios como San Felipe, comunidades rurales para formar la mano especializada, explicó que ante los problemas de contingencia sanitaria y la escalada de paros técnicos en armadoras automotrices por la ausencia de chips.

En el caso PSW determinó no reducir la plantilla y mandó a gente a casa con liquidación, pero cerró la puerta a contrataciones, pues ante este panorama de falta de mano calificada, que conozca l operación no es fácil, no se producía en el periodo crítico de pandemia, hay unidades de negocio que se corrían a tres turno y ahora lo hacen a dos turnos, hasta llegar a la normalidad.

La realidad del mercado regional y nacional

Afortunadamente le trabajamos a varias empresas y vamos balanceando el trabajo con las señales cómo hacer para que la gente siga activa para formar bancos de productos excedentes para cuando arranquen las armadoras tener la suficiente stock.

La demanda del mercado disminuyó su producción hasta el 20%, sabemos que enfrentamos una crisis temporal, es un hecho que esto va a mejorar, hoy no tenemos esa claridad para hablar de nuevos proyectos, la buena relación con los clientes y calidad de los productos que aquí se elaboran ha permitido seguir vigentes y liderando el mercado.

Se han conseguido nuevos proyectos, otros quedaron en espera pero se sigue trabajando en unidades de negocios, aunque no laborando al 100 por ciento de su capacidad con los poco más de 450 empleados

Mentefactura y Vallementefactura

Como parte del sector automotriz la innovación y tecnología es esta parte de los nuevos modelo globales de producción de la tecnología es a nivel global, “si no nos automatizamos vamos a perecer, ahora el uso de robots en diferentes estaciones nos permite cumplir con la demanda de material de nuestros clientes, favoreciendo la optimización del uso de mano de obra apostando a mejores resultados y mantener los estándares de exigencia”.

Dijo que a través de convenios con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) que como empresa evolucionamos a la apuesta del manejo de nuevas tecnologías que fortalezca la llegada de nuevos productos, las mejoras de procesos.

El corporativo de inversión canadiense y mexicano, no ha dado a conocer la apertura de nuevas unidades de negocio a corto o largo plazo motivado por la pandemia. Lo cierto es que buscamos mantenernos.

Pero no descarta por ningún motivo PSW incursionar en nuevas tecnologías ante los huecos que dejan empresas localizadas en países asiáticos, “no dudo que se pudiera vislumbrar al final hablamos de una compañía grande con mucha visión pero llegado el momento se anunciara que va a pasar, que se va hacer y cómo nos va a impactar la llegada de más competidores” mencionó el gerente de recursos humanos de PSW León.