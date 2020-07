Se cuidan del virus porque ya los tocó

León, Guanajuato.- Vecinos del barrio El Coecillo, están en alerta por la alza de contagios de Covid 19- en la zona referencia para la proveeduría de la industria del calzado y que además es un punto céntrico de la ciudad de León.

La Coordinadora de Epidemiología del Municipio de León, Guadalupe Verduzco señaló en entrevista este martes por la mañana, la existencia de al menos 78 casos de contagio y seis lamentables decesos en la citada colonia y que está dentro de las cinco colonias en alerta por el municipio de León.

Vecinos de este conocido barrio señalaron para los impresos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), estar al pendiente de la evolución en los contagios en su colonia, pues ya tienen algunos conocidos contagiados y hasta fallecidos.

“Si conozco de casos aquí en el Coecillo, una tía se me fue por el Covid-19; está causando mucho daño; es bueno que vengan las campañas y sepa la gente lo qué está pasando”, indicó Ramón Navarro mientras esperaba sentado en el jardín del templo de San Francisco.

“Pues si hay mucha enfermedad; ya estoy sabiendo de gente conocida y yo pues me asusto y la verdad me tengo que cuidar porque yo soy asmática; tengo que protegerme si no, me va a atacar más”, señaló Beatriz vecina de El Coecillo.

“Si hay gente contagiada, ya conozco varios casos aquí en esta colonia; no vivo aquí, pero aquí es mi zona de trabajo; como se ha puesto la cosa ya usamos el cubrebocas más en serio”, manifestó Javier Tavares taxista de la zona.