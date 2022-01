Se conserva estructura educativa pese a contagios en 41 escuelas

León, Gto.- Pese a la detección de 64 casos positivos de Covid-19 en comunidad educativa de 41 escuelas, de los cuales 9 menores se encuentran hospitalizados, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), informó a El Sol de León que en estos momentos los formatos de estudio no se han modificado en el estado, por lo que el 49.97 por ciento de las instituciones siguen en la presencialidad.

El 47.95 por ciento está en un formato híbrido tanto en presencial como a distancia y el 2.08 por ciento está en una modalidad virtual, sin cambios a lo informado el 08 de enero del presente año, sin embargo la SEG dijo que informará de los cambios que se den por decisión de la escuelas y que al ser actualizado se hará del conocimiento de la ciudadanía.

Cabe destacar que el formato de estudio presencial fue incrementando conforme avanzó el ciclo escolar 2021 - 2022, ya que hasta el 01 de septiembre del 2021 el 12.40 por ciento de las escuelas se encontraban en la presencialidad, 78.30 en formato híbrido y el 9.30 por ciento a distancia, para el 01 de noviembre del mismo año, el 16.72 por ciento recibió a alumnos en las aulas, el 78.87 por ciento en modalidad híbrida y el 3.41 por ciento virtual.

En este momento en el ciclo escolar 2021 - 2022 se cuenta con 10 mil 469 escuelas de nivel básico superior, con 1 millón 223 mil 086 alumnos y 51 mil 921 docentes; en nivel media superior se tienen 1 mil 193 escuelas, 245 mil 952 estudiantes y 13 mil 109 docentes, mientras que el nivel superior cuenta con 332 escuelas, 198 mil 138 alumnos y 17 mil 580 docentes.

El formato escolar deberá ser elegido por los Consejos Educativos, mismos que están conformados por autoridades académicas, padres de familia y estudiantes, bajo los métodos que ellos consideren, como lo es la Universidad de Guanajuato, que decidió extender su periodo de virtualidad y regresar a clases a mediados de febrero.

Casos se covid-19 se dieron más en primarias

Cabe destacar que los casos que se detectaron en la primera semana de clases en Guanajuato fueron más en nivel básico, sobre todo en primarias, por lo que las autoridades de salud comprenden si los padres de familia deciden continuar a distancia.

Local Alcanza Guanajuato pico máximo de contagios por Ómicron

De los 64 casos registrados, el 39 por ciento se dieron en nivel primaria, el 34 por ciento en nivel secundaria, el 20 por ciento en bachillerato, el 5 por ciento en preescolar y el 2 por ciento en universidades, el 44 por ciento se dio en alumnos, el 48 por ciento en maestros y el 8 por ciento en personal administrativo.

“Sabemos que algunos padres decidieron no llevar todavía a sus hijos a la escuela y estamos por cuantificar el número de maestros que no pudieron regresar a la escuela porque posiblemente tenían un cuadro de Covid-19. Tenemos 9 niños hospitalizados pero que se contagiaron en el periodo vacacional y no pudieron regresar a la escuela”, comentó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.