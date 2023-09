Se concentran en la Plaza de la Paz, de Guanajuato capital, para festejar nombramiento de Xóchitl Gálvez

J. Manuel Álvarez | El Sol de Irapuato





GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Integrantes del Frente Amplio por México (FAM) de Guanajuato y ciudadanos capitalinos se reunieron en la Plaza de la Paz para brindar su apoyo y festejar el nombramiento de Xóchitl Gálvez como su coordinadora a nivel nacional rumbo a las elecciones federales de 2024. Antes realizaron una marcha que inició en el Monumento a la Bandera aquí en la capital.

Mientras un grupo de personas acudieron directamente a la Plaza de la Paz, otro contingente marchó desde Embajadoras y se unieron en el mitin realizado minutos antes de que le dieran la constancia a Xóchitl Gálvez en la Ciudad de México.

La concentración se realizó en la plaza de la Paz, donde las y los participantes ondearon las banderas del PAN, PRI y PRD.

Durante su recorrido realizado por los y las participantes lanzaron porras para respaldar a la senadora panista quien fue electa en el proceso interno celebrado en todo el país.

El coordinador estatal del FAM, Luis Miguel Rionda Ramírez, dio la bienvenida a las y los participantes y presentó a quienes encabezaron el festejo, entre ellos el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, la dirigente estatal Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y por el PRD, Carolina Contreras y Arturo Bravo Guadarrama.

El legislador federal Juan Carlos Romero Hicks emitió un mensaje para respaldar a la coordinadora nacional del Frente Amplio por México.

El legislador Romero Hicks subrayó “todos tenemos el mismo cielo, pero no tenemos el mismo horizonte y lo que anhelamos es un país sin odios, sin rencores y sobre todo con una agenda común”.

Dijo estar presente en el acto como un ciudadano orgulloso de Guanajuato “y además porque un grupo de ex gobernadores emanados del PAN le dimos una vida y origen al frente que tiene tres partidos y lo más importante es que tiene ciudadanía”.

Resaltó que es importante la construcción de una agenda porque no hay protesta sin propuesta.

“En Xóchitl estamos depositando esa mujer sencilla, de origen indígena que no milita en partidos políticos y que ha concentrado esa gran ilusión para que podamos hacer cosas de manera diferente”.

Insistió que “no busquemos odios, no busquemos separaciones, y hoy lo que nos unen es eso y es Guanajuato y por eso estamos en la Plaza de la Paz, en esta bendita tierra donde se hizo la primera batalla de la independencia y donde todos tenemos un gran espíritu de democracia”.

La dirigente estatal priísta, Ruth Tiscareño, agradeció a todos los compañeros del PRI, PAN y PRD por estar reunidos en la entrega de la constancia de Xóchitl Gálvez.

“Esto hoy empieza, vamos a luchar por México y por Guanajuato”, recalcó la dirigente priísta.

Entre tanto Carolina Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que hay consenso de los partidos y ciudadanos “en la necesidad de construir un México mejor”.

Ante cientos de ciudadanos que se dieron cita en este lugar, la representante perredista manifestó que “estamos convencidos de que con Xóchitl Gálvez con quien podemos reforzar este ejercicio democrático en el país y podemos construir un México sin odio y donde todas y todos podamos vivir en armonía”.

En el evento se hizo un enlace cuando se daba la constancia a la coordinadora nacional del Frente Amplio por México, aunque hubo varias fallas de señal y en una parte del mensaje que se escuchó y que fue ovacionado por los y las presentes es que la representante del FAM ofreció abrir las puertas de Palacio Nacional “porque estas las cerraron con mentiras, con insultos, con odio, y las cerraron para todos que lo piensan como ellos”.

Agregó que “no sólo me la cerraron a mí, sino a millones de mexicanos, pero los ciudadanos vamos a volver a abrir esa puerta, la abriremos con la verdad, y la esperanza ahora es nuestra, vamos a hacer de México un país sin límites”.

Cuando se daban las interrupciones, la multitud presente, ondeando sus banderas del PAN, PRI y PRD, se lanzaban gritos de Xóchitl, Xóchitl, y “Xóchitl presidenta”.

Al final, los presentes entonaron orgullosos el Himno Nacional Mexicano y los organizadores del evento agradecieron la presencia en este evento.

Entre la multitud se tuvo también la presencia de los ex dirigentes estatales del PRI, Luis Antonio Muñoz Mosqueda y Rafael Sánchez Leyva, del PRD, José Luis Barbosa Hernández, el ex dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Efraín Guzmán, el ex alcalde Edgar Castro Cerrillo, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Lorenzo Chávez Zavala, la directora del DIF municipal, Samantha Smith Gutiérrez, integrantes del Ayuntamiento local y personas de la sociedad civil.