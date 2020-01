Se compromete Sinhue a reducir los homicidios

LEÓN, GTO.- Las cifras colocan a Guanajuato dentro de los "focos rojos" en el tema de homicidios a nivel nacional. Ante este panorama, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que este 2020 tendrá que bajar el número de asesinatos por lo que la próxima semana se reunirá con las corporaciones federales en materia de seguridad.

El mandatario estatal precisó que ha sido un inicio de año complicado pero hay confianza de que la coordinación entre los tres niveles de gobierno dará resultados muy pronto; “tenemos la siguiente semana ya reunión nacional de seguridad nuevamente, y tendremos algunas reuniones privadas para ver el despliegue efectivo”, dijo.

La estrategia con las corporaciones federales será redirigir a los elementos a los municipios en los que mayor incidencia se ha registrado.

Creo que está muy claro que son prácticamente alrededor de 8 municipios los que generan el mayor número de incidencia de homicidios y creo que es ahí donde tenemos que reforzar esas áreas

Más que despliegue es una reubicación, dónde debemos concentrar las fuerzas. Creo que es importante ubicarnos en estos municipios que están teniendo alzas en homicidios por ajustes de cuentas, y precisamente yo veo mucho a la Guardia Nacional patrullando las afueras, pero necesitamos meterlos a las colonias

COMPARTE ESTRATEGIA CON EL GOBIERNO FEDERAL

Rodríguez Vallejo fue enfático al asegurar que no existen dos estrategias paralelas entre el Gobierno Federal y el plan de su sexenio, al contrario, aseguró que se trabaja sólo sobre una misma línea.

El hecho de que los homicidios no bajen, dijo, obedece a que todavía se siguen produciendo enfrentamientos entre grupos criminales o “ajustes de cuentas”, pero que el debilitamiento de las agrupaciones delincuenciales es claro y eso sí terminará por bajar las cifras de asesinatos.

Es un tema tenemos que seguir trabajando para que sigan bajando los homicidios, lo que sí podemos decir es que se ha ido mermando a los grupos delincuenciales, no se va a reflejar todavía en la baja de homicidios pero sí por ejemplo en el control del territorio, hoy no hay un territorio donde no podamos entrar como hace un año sí lo había

Pero la meta es clara y contundente: “este año tiene que verse reflejada la baja de homicidios porque es parte de la estrategia, tiene que”, aseguró.

BUSCAN MÁS POLICÍAS PARA LAS FSPE

Ya con el ofrecimiento de ser la policía estatal mejor pagada del país, Diego Sinhué aseguró que aún buscan a poco más de 800 nuevos agentes para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ganando poco más de 24 mil pesos mensuales brutos.

Debido a que varios municipios comenzaron a subir sueldos para sus agentes municipales, ocasionando que poco más de 500 agentes abandonaron la corporación estatal, la intención del gobierno de Sinhué será realizar campañas en los estados vecinos para tratar de encontrar ahí elementos que quieran sumarse a las fuerzas guanajuatenses.

Lo que hay que hacer es buscar, hacer una campaña en otros estados vecinos para traerse este tipo de policías y con esto reforzar esas zonas y no estar dependiendo de la Guardia Nacional

REORIENTAN PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD

El gobernador aseguró que los ajustes y reacomodos realizados durante el año pasado permitieron la reorientación de 1500 millones de pesos para invertirlos en seguridad.

El plan es que los municipios copien este mismo modelo para generar recursos propios que puedan ser aplicados ante la ausencia de fondos federales.

Nosotros empezamos a hacer un presupuesto base cero que ya aplicamos desde el año pasado, eso nos permitió hacer una reorientación de 1500 millones de pesos a seguridad, que nos permitió meter 450 millones de gasto corriente a sueldos de policías para pagarles mejor

A la par de estas acciones, Rodríguez Vallejo llamó a los diputado a aprobar el empréstito solicitado por 5 mil 350 millones de pesos para poder adquirir los dos helicópteros que realizarán patrullajes nocturnos en diversas zonas del estado.

En otras obras próximas que se realizarán en el rubro de la seguridad destaca la ampliación de la prisión de Valle de Santiago, la culminación del INFOSPE de Santa Rosa de Lima, una nueva cárcel en Celaya, entre otras.

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara a Guanajuato por aportar el 20% de los homicidios diarios registrados en todo el país durante este arranque de año, el mandatario estatal aseguró que hay que ver con frialdad las cifras que revelan este dato, pero no el esfuerzo que hay detrás para contener los ataques.

Respecto al presidente, pues este primer periodo así lo reflejan los números, ahí no hay mucha ciencia, es lo que señalan los números… lo que sí es que hay que sentarnos a trabajar con la federación y con los municipios, que están haciendo esfuerzos pero no han sido los suficientes

De igual forma externó que buscarán proteger a sus elementos de seguridad con la finalidad de no repetir la historia de 2019, donde la entidad terminó como uno de los estados con más agentes caídos en sus labores.